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Перехват в ближнем космосе: как зенитная система С-500 может усилить российскую ПВО

18 июня 2019, 23:09  •  60 • В России
Зенитная ракетная система (ЗРС) нового поколения С-500 «Прометей» сможет поражать все типы баллистических ракет и боевых частей. Об этом заявил первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Сергей Друзин. По его словам, система оснащена самыми современными локаторами и управляемыми противоракетами. С-500 предназначена для перехвата целей на дальности до 600 км и на высоте до 200 км. Как полагают эксперты, дивизионы «Прометея» прикроют стратегически важные военные объекты России от всех средств воздушно-космического нападения.
 
Пуск зенитных ракет на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск Воздушно-космической обороны (ВКО) РФ РИА Новости © Руслан Кривобок
 

Первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Сергей Друзин заявил, что новейшая зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» способна перехватывать все типы баллистических целей.

«У С-500 расширен типаж целей. Система может применяться и для борьбы с баллистическими целями всех типов. Это потребовало как увеличения энергопотенциала локационных средств, так и создания новых ракет, которые могут работать за пределами атмосферы, где невозможно аэродинамическое управление», — сообщил Друзин в интервью РИА Новости.

По словам топ-менеджера, конструкторы «Алмаз-Антея» смогли решить несколько сложных задач. В частности, было налажено производство современных локаторов на основе активных фазированных антенных решёток (АФАР), которые превосходят пассивные образцы по дальности, надёжности и эффективности.

  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Активные фазированные решётки также позволяют получить более значительные характеристики по излучаемой мощности и по ширине спектра применяемых сигналов. Существенно выше и быстродействие антенны. На сегодняшний день технология изготовления АФАР на предприятиях концерна освоена в полном объёме», — сказал Друзин.

«Ударное поражение»

С-500 — мобильная зенитная ракетная система нового поколения, которая способна поражать все типы целей на дальности до 480—600 км и на высоте до 200 км. Как отметил президент РФ Владимир Путин, «Прометей» может «работать по целям на сверхбольших высотах, включая ближний космос».

Помимо баллистических ракет и их боевых частей, С-500 предназначена для перехвата истребителей-невидимок пятого поколения, стратегических бомбардировщиков, самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Ещё одно достоинство С-500 — способность образовывать единую информационную сеть с другими средствами ПВО-ПРО. По сути, «Прометей» — это боевая управляющая система, которая в автоматическом режиме распределяет цели между разными зенитными ракетными комплексами (ЗРК).

Ближайший зарубежный аналог «Прометея» — американский комплекс ПРО THAAD. Однако отечественная система заметно превосходит заокеанский образец по дальности, количеству сопровождаемых и поражаемых целей и другим ключевым тактико-техническим характеристикам.

Российским аналогом «Прометея» является С-400 «Триумф». Ежегодно в рамках Гособоронзаказа российские ВКС получают примерно от двух до пяти полковых комплектов этого ЗРК. Дивизионы «Триумфа» прикрывают основные военные объекты РФ — авиа- и военно-морские базы, пункты управления. Также комплекс пользуется большой популярностью за рубежом.

«С-500 будет заметно превосходить по боевым возможностям С-400. Но главная особенность этой системы — в её способности перехватывать баллистические ракеты средней дальности и боевые части МБР (межконтинентальных баллистических ракет. — RT). Постановка таких систем на боевое дежурство серьёзно усилит мощь российской противоракетной обороны», — отметил в беседе с RT эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев.

В апреле 2017 года в интервью журналу «Национальная оборона» генеральный конструктор «Алмаз-Антея» Павел Созинов заявил, что С-500 сможет перехватывать гиперзвуковые цели. По его словам, соответствующие испытания ЗРС проходят успешно. Военнослужащие и специалисты концерна проверяют эффективность новейшего радиолокационного оборудования и зенитных управляемых ракет (ЗУР).

«С-500 содержит в своём составе большое количество радиолокационных средств различного назначения и, соответственно, зенитных управляемых ракет. Это не просто отдельно взятый комплекс, а именно система, решающая целую совокупность задач как противовоздушной, так и противоракетной обороны, в том числе стратегической противоракетной обороны», — пояснил Созинов.

Генеральный конструктор «Алмаз-Антея» также подчеркнул, что по своим «базовым характеристикам» С-500 превосходит все существующие аналоги. «Прометей» разработан на абсолютно новой элементной базе, без использования советского задела.

«Мы сделали прогноз на ближайшие 25 лет о развитии средств воздушно-космического нападения. Наша система должна уметь бороться с теми средствами, которые сегодня ещё отсутствуют, но могут появиться. Речь идёт о перехвате в неплотных слоях атмосферы, в том числе в верхних слоях атмосферы в сотне километров от земли», — добавил Созинов.

  • Макет пусковой установки ЗРК С-500
  • © Алмаз-Антей / militaryrussia.ru

В арсенал С-500 входят три вида ЗУР: сверхдальняя ракета 40Н6 с обычной боевой частью и боеприпасы 77Н6-Н и 77Н6-Н1, использующие для перехвата кинетическую энергию. Скорость зенитных ракет может достигать 7 км/c (около 20 Махов).

Согласно представленным концерном «Алмаз-Антей» данным на форуме «Армия-2018», 40Н6 предназначена для поражения целей на дальности от 5 до 380 км, летящих на скорости до 4,8 км/с (около 14 Махов). Стартовая масса ЗУР составляет 1893 кг, подготовка к пуску не превышает 15 с.

В 2018 году были завершены государственные испытания 40Н6 на полигоне Капустин Яр Астраханской области. В комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев предположил, что эта ЗУР была разработана на основе дальней ракеты С-300В.

«40Н6 способна поражать все типы целей, включая баллистические на дальности до 20—40 км. Ракета пополнит в арсенал С-500, С-400 и новейших модификаций С-300. Другие ЗУР 77Н6-Н и 77Н6-Н1 будут перехватывать цели посредством непосредственного попадания на гиперзвуковой скорости. Это так называемый принцип hit to kill («ударное поражение»)», — сказал Корнев.

Абсолютно новая система

 

Дмитрий Корнев отметил, что пока информации о С-500 не так много, однако анализ доступных данных позволяет судить о том, что разработка системы стартовала в первой половине 2000-х годов в рамках научно-исследовательских работ «Властелин» и «Самодержец». Макеты АФАР и ЗУР были изготовлены в 2009—2010 годах.

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«Первоначально предполагалось разместить С-500 на шасси Брянского автомобильного завода. Но в итоге, насколько я понимаю, выбор был сделан в пользу Минского завода колёсных тягачей. С-500 будет размещена, предположительно, на шасси МЗКТ-792911», — сказал Корнев.

В 2013 году «Алмаз-Антей» завершил сборку составных частей «Прометея». Испытания ракет проходят с 2014 года на полигоне Капустин Яр. В 2017 году концерн начал подготовку к серийному производству С-500.

«Стоит понимать, что разработка любой системы ПРО — это крайне сложная технологическая задача. Ракеты противника поражаются пуском ЗУР в упреждённую точку. То есть ЗРС должна обладать феноменальными вычислительными мощностями. Разработка С-500 несколько затянулась, но это закономерный процесс», — подчеркнул Корнев.

  • Пуск зенитных управляемых ракет во время учений «Боевое содружество»
  • РИА Новости
  • © Михаил Мокрушин

Сергей Денисенцев полагает, что масштабное производство С-500 развернётся в середине 2020-х годов. По его словам, этап опытно-войсковой эксплуатации займёт несколько лет. На боевое дежурство С-500 встанет, скорее всего, ближе к 2025 году.

«С-500 будет более сложной и дорогой системой по сравнению с С-400. Освоение «Прометея» в войсках и налаживание производства займёт достаточно много времени. Правда, решение подобных задач немного упрощается, так как С-500 по большинству агрегатов и систем унифицирована с «Триумфом». Я думаю, что многое в «Прометее» военнослужащим будет знакомо. И всё же система абсолютно новая, может возникнуть немало естественных трудностей во время опытной эксплуатации и налаживания кооперации», — пояснил Денисенцев.

Как считает эксперт, С-500 должна усилить московскую систему ПРО, прикрыть важнейшие промышленные предприятия РФ, основные военно-морские базы (Мурманская и Калининградская области, Крым, Дальний Восток), районы боевого дежурства мобильных стратегических ракетных комплексов и шахтные пусковые установки МБР.

Также, как ожидает Денисенцев, С-500 может пойти на экспорт в страны, которые рассчитывают укрепить национальную систему противоракетной обороны. Он напомнил, что с 2017 года интерес к «Прометею» проявляет Анкара. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о готовности страны к кооперации с «Алмаз-Антеем» по проекту С-500.

«Думаю, что покупателями С-500 могут выступить такие крупные платёжеспособные государства, как Индия, Китай, Саудовская Аравия. Однако «Прометей» — это оружие, которое прежде всего необходимо нашей стране. Без С-500 немыслимо укрепление противоракетного щита России», — резюмировал Денисенцев.

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