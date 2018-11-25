Перехват повестки: как Хиллари Клинтон и бывший советник Трампа дают советы европейским политикам

Чтобы одержать верх над политиками правого толка, европейским лидерам нужно занять более жёсткую позицию по вопросу миграции, считает экс-кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Тем временем интерес к европейской политике проявляет и экс-советник Трампа Стив Бэннон, который намерен оказать поддержку правым силам на предстоящих выборах в Европарламент. Однако реализовать его план оказалось проблематично: во многих странах ЕС действуют законы, запрещающие участие иностранных игроков в выборном процессе. Аналитики убеждены, что и Клинтон, и Бэннон не намерены уходить из большой политики, несмотря на крупные провалы в прошлом. По мнению экспертов, политические силы США борются за влияние в Европе, однако в ЕС видят их неудачи в Штатах и не готовы воспринимать их всерьёз.

Бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая президентские выборы в 2016 году Дональду Трампу, обратилась к европейским политикам левого и центристского толка с рекомендациями о том, как бороться с растущей популярностью правых популистов. В интервью британской газете The Guardian она заявила, что европейским лидерам нужно занять более твёрдую позицию по миграционному вопросу.

«Я приветствую очень щедрый и сострадательный подход таких лидеров, как Ангела Меркель, но я думаю, справедливо будет сказать, что Европа уже внесла свой вклад и теперь должна послать совершенно чёткий сигнал: «Мы больше не сможем быть убежищем и источником поддержки». Если мы не справимся с вопросом миграции, он будет и дальше мешать политическому дискурсу», — заявила Хиллари Клинтон.

Такую позицию Клинтон можно назвать неожиданной, поскольку в США Демократическая партия критикует президента Трампа за то, что он распорядился закрыть для нелегалов южную границу, к которой прибывают караваны мигрантов из стран Центральной Америки. Кроме того, демократы поддерживают послабления в американском миграционном законодательстве и одобряют существование «городов-убежищ».

Однако при обращении к европейским политикам Клинтон делает заявления иного характера. По её мнению, на выборы не стоит идти без сильной позиции по миграционному вопросу, который «волнует людей и требует решения», иначе эта часть информационной повестки будет занята правыми и может обеспечить им победу.

Как пояснил в интервью RT заведующий кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков, заявление Клинтон основано на её собственном негативном опыте. По его словам, демократ полагает, что Трамп смог выиграть выборы во многом благодаря тому, что уделял много внимания теме миграции, которая является болезненной не только для Европы, но и для США.

«Поэтому Клинтон хочет предупредить европейских политиков, чтобы они не повторяли её собственных печальных ошибок. Перехват миграционной повестки правящими партиями должен, по мысли Клинтон, остановить движение правых популистов к власти в Европе», — отметил эксперт в интервью RT.

Кризисные ошибки

При этом сейчас в Европе ситуация складывается таким образом, что советы Хиллари Клинтон вряд ли спасут положение теряющих популярность леволиберальных сил, считают эксперты. Важным событием для европейской политики станут предстоящие в следующем году выборы в Европарламент, полагает Леонид Поляков.

«Сейчас в основном доминируют центристы, леволиберальные партии, но если нынешняя тенденция не будет переломлена, есть большая вероятность, что Европа в ближайшие годы заметно сдвинется вправо. Меркель признала свою ошибку, но задним числом все умны», — подчеркнул эксперт.

В ноябре Ангела Меркель признала, что федеральное правительство под её руководством совершило ряд серьёзных просчётов в вопросах миграционной политики. Хотя оказание краткосрочной поддержки претендентам на убежище было верным подходом, многие мигранты злоупотребляли этой помощью. По мнению Меркель, правительству следовало вовремя ограничить перечень стран, выходцы из которых могут претендовать на убежище. По её логике, это позволило бы значительно сократить приток переселенцев.

Об этом канцлер заявила на встрече с журналистами в саксонском Хемнице. Именно в этом городе в августе было совершено убийство местного жителя, в котором подозревают двух мигрантов. Этот случай стал поводом для массовых демонстраций, в которых, с одной стороны, участвовали сторонники правых движений, а с другой — левые активисты, которые требовали ограничить рост экстремистских выступлений.

Одной из наиболее масштабных акций стал «Марш молчания», организованный различными силами, в частности правоконсервативной партией «Альтернатива для Германии». Участники митинга, одетые в чёрное, с белыми розами в петлицах, пронесли по городу траурные портреты людей, которые стали жертвами мигрантов. Несмотря на абсолютно мирное шествие, из-за нескольких провокаторов мероприятие завершилось задержаниями и арестами, в ходе стычек с полицией пострадало 18 человек.



Во время встречи с Меркель в Хемнице многие её участники критиковали канцлера из-за запоздалой, по их мнению, реакции на инциденты с мигрантами и последовавшие за ними волнения, а также из-за потери контроля над ситуацией с беженцами. И хотя Ангела Меркель признала собственную ошибку, правые партии и движения уже успели во многом перехватить инициативу по миграционной повестке.

Неуверенный популизм

По мнению аналитиков, Хиллари Клинтон также заочно пытается конкурировать с экс-политтехнологом Дональда Трампа Стивеном Бэнноном.

«Клинтон, по всей видимости, также надеется найти некую альтернативу усилиям Стивена Бэннона по созданию в Европе некого «правого интернационала». Однако у леволиберального крыла, которое представляют Клинтон, а также Меркель, есть существенная проблема: в том случае, если партии такого толка начнут заявлять о жёстких антимиграционных мерах, они рискуют потерять симпатии части своих старых сторонников, в то же время не завоевав нишу, в которой сейчас работают правые движения. Это серьёзный политический риск», — пояснил Леонид Поляков.

Но несмотря на опасения Клинтон, правым популистам из США, которые также попытались распространить своё влияние на Европу, пока не удалось добиться значительного успеха. Например, план американского политтехнолога Стивена Бэннона, которого в США считают архитектором победы Дональда Трампа, по продвижению правых политиков на следующих выборах в Европарламент столкнулся с препятствием в виде избирательного законодательства.

Его «Движение», базирующееся в Брюсселе, не будет допущено к агитационной и политической деятельности в девяти из тринадцати стран, где Бэннон планировал развернуть свои кампании поддержки местных правых популистов, сообщает The Guardian.

Стивен Бэннон

Reuters

© Joshua Roberts

Участие подобных иностранных организаций в выборах запрещено во Франции, Испании, Польше, Чехии, Венгрии и Финляндии. В Германии и Австрии их деятельность должна быть оценена, а расходы включены в ограниченное количество пожертвований, которые местные партии могут принимать от иностранных спонсоров.

При этом сам Бэннон не считает свою деятельность вмешательством в политическую жизнь суверенных государств.

«Здесь всё не так, как в случае с Россией или Китаем (имеет в виду обвинения в адрес Москвы и Пекина о якобы вмешательстве в выборы в других странах. — RT). Я выступаю как частное лицо. Я не связан с Белым домом», — приводит слова Бэннона газета.

Падение авторитета

«Авторитет американских политических коммивояжёров в Европе сейчас очень низок, и вообще авторитет США заметно упал за последнее время», — считает руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Однако, по его словам, в этом нет ничего странного при том, что Вашингтон пытается вмешиваться во внутренние дела ЕС, облагает европейскую промышленность пошлинами и предпринимает другие попытки давления.

«Негатив накопился не только в отношении действующей администрации Белого дома, но и вообще в отношении всего американского истеблишмента, который ведёт себя с Европой довольно агрессивно. Можно сказать, что против США сейчас настроены общим фронтом практически все политические движения — и консерваторы, и социал-демократы, и либералы», — отметил эксперт интервью RT.

По словам Швейцера, практически в каждой из европейских стран сейчас есть тенденция к отмежеванию от Трампа.

«Сложно вообще понять, на что рассчитывает Бэннон в Европе, потому что его усилия совершенно бесперспективны. Это выглядит как политический авантюризм — ни один серьёзный европейский политик сегодня не станет выступать в поддержку Республиканской партии США или Трампа. Когда Трамп только шёл к власти, его ещё поддерживали некоторые силы в Европе, но сейчас он потерял и эту поддержку», — добавил Швейцер.

В свою очередь, заявления Клинтон о мигрантах являются не более чем попыткой угнаться за актуальной повесткой дня, считает аналитик.

«Для Клинтон такие заявления — некий тактический ход, она надеется ещё раз побороться за пост президента США, пытаясь маневрировать и учитывать новые настроения и в США, и в Европе. Но и она вряд ли сможет завоевать симпатии европейцев — демократам сейчас тоже ничего не светит в Европе, так как они показали свою полную политическую несостоятельность», — отметил эксперт.

Выездные провокации

Ситвен Бэннон известен как хороший технолог, однако когда он стал «нерукопожатным» в Вашингтоне, ему нужно было найти для себя новую нишу, полагает член-корреспондент Академии военных наук американист Сергей Судаков.

«Вполне возможно, что в Европу он отправился совершенно умышленно — Белому дому сейчас очень нужно какое-то бурление в Европе. Всё чаще от европейских лидеров, в первую очередь от Эммануэля Макрона, звучат заявления о создании общеевропейской армии, об отмежевании от США и необходимости сбросить американский гнёт с европейской шеи», — считает Судаков.

Демократы тоже прекрасно понимают, что Евросоюз постепенно откалывается от США и необходимо искать механизмы, которые позволят остановить этот раскол, пояснил Судаков.

«Хиллари Клинтон понимает, что если сейчас европейцы начнут жёсткий антимиграционный курс, это будет означать, что политика толерантности заканчивается. На самом же деле заявления Хиллари Клинтон являются анонсом её планов идти на следующие президентские выборы. Она поправила здоровье и полагает, что сможет выдержать ещё одну кампанию. И действия Бэннона, и заявления Клинтон — это задел на будущее. Они не собираются сходить с политической дистанции», — заключил эксперт.