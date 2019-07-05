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Перехват «Посейдона»: российский Су-27 сопроводил над Чёрным морем самолёт-разведчик США

05 июля 2019, 11:39  •  48 • В России
Истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа был поднят в воздух для перехвата американского самолёта-разведчика P-8A Poseidon, который приближался к российским границам. В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что Poseidon изменил направление полёта после приближения Су-27. Манёвр истребителя проходил в строгом соответствии с существующими международными правилами.
 
 

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО был поднят в воздух для перехвата американского самолёта-разведчика P-8A Poseidon, который приближался к границам РФ над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа», — отмечается в пресс-релизе.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолёт-разведчик P-8A Poseidon, который сразу же изменил направление полёта от государственной границы РФ», — сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что весь полёт российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Отмечается, что после выполнения поставленной задачи самолёт благополучно вернулся на аэродром базирования.

Стоит отметить, что этот инцидент, по всей видимости, произошёл ещё в среду, 3 июля, у побережья Крыма. По крайней мере, данные специализированного портала PlaneRadar свидетельствуют о том, что в этот день Boeing P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 169328 выполнял разведывательную миссию в указанном районе.

20:55 мск.
Миссию завершил, отправился на аэродром базирования. pic.twitter.com/ixkSjcerIp

— PlaneRadar (@ua4wiy_) 3 июля 2019 г.

Сообщается, что патрулирование вдоль российского побережья Чёрного моря продолжалось более трёх часов, после чего самолёт-разведчик вернулся на аэродром базирования — авиабазу НАТО Сигонелла близ итальянской Катании. Аналогичную информацию в своём Twitter сообщал и военный корреспондент Александр Коц, отмечавший, что перехват P-8A произошёл в 75 км от побережья Крыма.

Очередной инцидент с американским самолётом-разведчиком вблизи российских границ произошёл на фоне проходящих в Чёрном море крупных военных учений Sea Breeze 2019. В них принимают участие десятки кораблей и самолётов, а также порядка трёх тысяч военнослужащих из 19 стран, включая США, Великобританию и Украину. Манёвры должны продлиться до 12 июля.

В российском Минобороны сообщили, что корабли Черноморского флота продолжают контролировать деятельность военной техники НАТО, участвующей в Sea Breeze. Кроме того, отмечается, что в ходе выполнения поставленных задач около десяти кораблей Черноморского флота приступили к отработке плановых мероприятий боевой подготовки.

В частности, в этих манёврах задействованы большие десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Мираж», а также ракетные катера «Ивановец», «Набережные Челны» и «Р-60».

«Экипажи кораблей продолжают отрабатывать элементы совместного плавания и боевого маневрирования в морских полигонах, а также осуществляют перестроения в сложные строи и совместные ордеры», — сообщили в пресс-службе Минобороны.

Там добавили, что на завершающем этапе учений корабли проведут стрельбы по морским и воздушным целям из зенитных ракетных комплексов и артиллерийских систем. Эти стрельбы пройдут на полигонах боевой подготовки Черноморского флота.

Кроме того, 11 июля в Крыму должны состояться крупномасштабные учения Воздушно-десантных войск. В их рамках две тысячи военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на 40 самолётах Ил-76 военно-транспортной авиации стартуют с аэродромов в Иваново и Ульяновске.

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Десантирование будет проходить на крымском полигоне Опук с малых высот от 600 до 900 метров. Сообщается, что во время операции самолёты выстроятся в два параллельных потока по 20 бортов, интервал между которыми составит порядка 100 метров.

Согласно легенде учений, на земле подразделениям ВДВ предстоит захватить укреплённые объекты условного противника, тогда как экипажи Ил-76 выполнят посадку на полевой аэродром. Причём заход на посадку будет выполняться «по-афгански» — с максимальным градиентом.

Возвращаясь к вопросу пролёта P-8A Poseidon вдоль российского побережья Чёрного моря, стоит напомнить, что истребители дежурных сил ПВО регулярно поднимаются для перехвата и сопровождения самолётов-разведчиков и бомбардировщиков США и их союзников. Так, только за минувшую неделю российские самолёты трижды поднимались в воздух для того, чтобы не допустить нарушения государственной границы РФ. Всего же за неделю воздушную разведку вдоль границ России вели 26 летательных аппаратов, сообщает газета «Красная звезда».

  • Американский самолёт-разведчик P-8A Poseidon
  • Reuters
  • © U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Alex Perlman/Handout

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