|
Перехват «Посейдона»: российский Су-27 сопроводил над Чёрным морем самолёт-разведчик США
05 июля 2019, 11:39 • 48 • В России
Истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа был поднят в воздух для перехвата американского самолёта-разведчика P-8A Poseidon, который приближался к российским границам. В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что Poseidon изменил направление полёта после приближения Су-27. Манёвр истребителя проходил в строгом соответствии с существующими международными правилами.
Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО был поднят в воздух для перехвата американского самолёта-разведчика P-8A Poseidon, который приближался к границам РФ над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа», — отмечается в пресс-релизе.
В военном ведомстве подчеркнули, что весь полёт российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Отмечается, что после выполнения поставленной задачи самолёт благополучно вернулся на аэродром базирования.
Стоит отметить, что этот инцидент, по всей видимости, произошёл ещё в среду, 3 июля, у побережья Крыма. По крайней мере, данные специализированного портала PlaneRadar свидетельствуют о том, что в этот день Boeing P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 169328 выполнял разведывательную миссию в указанном районе.
Сообщается, что патрулирование вдоль российского побережья Чёрного моря продолжалось более трёх часов, после чего самолёт-разведчик вернулся на аэродром базирования — авиабазу НАТО Сигонелла близ итальянской Катании. Аналогичную информацию в своём Twitter сообщал и военный корреспондент Александр Коц, отмечавший, что перехват P-8A произошёл в 75 км от побережья Крыма.
Очередной инцидент с американским самолётом-разведчиком вблизи российских границ произошёл на фоне проходящих в Чёрном море крупных военных учений Sea Breeze 2019. В них принимают участие десятки кораблей и самолётов, а также порядка трёх тысяч военнослужащих из 19 стран, включая США, Великобританию и Украину. Манёвры должны продлиться до 12 июля.
В российском Минобороны сообщили, что корабли Черноморского флота продолжают контролировать деятельность военной техники НАТО, участвующей в Sea Breeze. Кроме того, отмечается, что в ходе выполнения поставленных задач около десяти кораблей Черноморского флота приступили к отработке плановых мероприятий боевой подготовки.
В частности, в этих манёврах задействованы большие десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Мираж», а также ракетные катера «Ивановец», «Набережные Челны» и «Р-60».
«Экипажи кораблей продолжают отрабатывать элементы совместного плавания и боевого маневрирования в морских полигонах, а также осуществляют перестроения в сложные строи и совместные ордеры», — сообщили в пресс-службе Минобороны.
Там добавили, что на завершающем этапе учений корабли проведут стрельбы по морским и воздушным целям из зенитных ракетных комплексов и артиллерийских систем. Эти стрельбы пройдут на полигонах боевой подготовки Черноморского флота.
Кроме того, 11 июля в Крыму должны состояться крупномасштабные учения Воздушно-десантных войск. В их рамках две тысячи военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на 40 самолётах Ил-76 военно-транспортной авиации стартуют с аэродромов в Иваново и Ульяновске.
Согласно легенде учений, на земле подразделениям ВДВ предстоит захватить укреплённые объекты условного противника, тогда как экипажи Ил-76 выполнят посадку на полевой аэродром. Причём заход на посадку будет выполняться «по-афгански» — с максимальным градиентом.
Возвращаясь к вопросу пролёта P-8A Poseidon вдоль российского побережья Чёрного моря, стоит напомнить, что истребители дежурных сил ПВО регулярно поднимаются для перехвата и сопровождения самолётов-разведчиков и бомбардировщиков США и их союзников. Так, только за минувшую неделю российские самолёты трижды поднимались в воздух для того, чтобы не допустить нарушения государственной границы РФ. Всего же за неделю воздушную разведку вдоль границ России вели 26 летательных аппаратов, сообщает газета «Красная звезда».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
48
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 июня 2019, 17:09
|
28 июня 2019, 20:39
|
02 июля 2019, 09:09
|
04 июля 2019, 03:24
|
03 июля 2019, 07:54
|
01 июля 2019, 07:09
|
03 июля 2019, 04:39