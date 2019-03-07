По словам Мирзаяна, Поклонская обладает внутренним обострённым чувством справедливости, которое толкает ее совершать действия даже вопреки симпатиям значительной части электората, как это было с кощунственным фильмом "Матильда". Выступая против него, Поклонская приобрела у значительной части электората образ "немножко сумасшедшей", однако она действовала согласно своим внутренним убеждениям, отметил он.

"Если смотреть с точки зрения государственных интересов, политик, который готов публиковать компромат на своих коллег по Госдуме, потому что они нарушают закон – это всегда хорошо. Для гражданского общества это всегда хорошо", - подчеркнул эксперт.

В какой-то степени и для государства это хорошо, так как до сих пор тему борьбы с коррупцией "приватизировали" представители несистемной российской оппозиции, отметил Мирзаян.

"Типа господина Навального, он и его сторонники завязали на себе образ главных борцов с коррупцией в России. Если этот образ кто-то будет отвязывать от них, перехватив эту инициативу, то это хорошо и для государства, и для общества", - подчеркнул эксперт.

Поклонская сделала то, что должен был сделать любой гражданин, поступив по закону, считает Мирзаян.

"Мне, если честно, её мотивировка не так важна. У всех свои мотивы, я в альтруизм не верю. Но то, что она этим занялась, то, что она будет способствовать реальной борьбе с коррупцией в России, это тоже хорошо", - заключил эксперт.