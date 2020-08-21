Перехват над Чёрным морем: Российский Су-30СМ "поприветствовал" самолёты-разведчики НАТО

В четверг 20 августа российский истребитель Су-30СМ был срочно поднят в воздух на перехват приближавшихся к границе России со стороны Чёрного моря самолётов НАТО. Подробности рассказали в Национальном центре управления обороной.

Сообщается, что проверить российскую границу на прочность прилетели французский самолёт-разведчик Atlantiс-II и британский Sentinel-R1. С появлением в небе российского истребителя воздушные шпионы НАТО изменили курс, отвернув от границы России.

После того как они изменили курс, российский истребитель вернулся на базу. Граница нарушена не была, - говорится в сообщении Центра управления обороной.

Напомним, что последний год самолёты-разведчики и беспилотники НАТО стали частыми гостями у российских границ. В основном они кружат вблизи Крыма и Калининградской области, однако в последнее время их стали замечать и у северных границ.