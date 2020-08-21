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Перехват над Чёрным морем: Российский Су-30СМ "поприветствовал" самолёты-разведчики НАТО
21 августа 2020, 01:45 • 58 • Политика
Российский истребитель перехватил самолёты НАТО над Чёрным морем. Проверить российскую границу на прочность попытались самолёты-разведчики Британии и Франции.
В четверг 20 августа российский истребитель Су-30СМ был срочно поднят в воздух на перехват приближавшихся к границе России со стороны Чёрного моря самолётов НАТО. Подробности рассказали в Национальном центре управления обороной.
Сообщается, что проверить российскую границу на прочность прилетели французский самолёт-разведчик Atlantiс-II и британский Sentinel-R1. С появлением в небе российского истребителя воздушные шпионы НАТО изменили курс, отвернув от границы России.
Напомним, что последний год самолёты-разведчики и беспилотники НАТО стали частыми гостями у российских границ. В основном они кружат вблизи Крыма и Калининградской области, однако в последнее время их стали замечать и у северных границ.
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