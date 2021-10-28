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Перехваченные СУ-30 американцы бахвалятся возможностью уничтожения русского флота с воздуха

28 октября 2021, 05:45  •  128 • Политика
В иностранных СМИ появился ряд сообщений о перевооружении воздушного флота США. Пока же американцы пытаются оказывать давление на воздушных границах России, используя старые самолеты.
По информации, опубликованной в Forbes, ВС США намерен заменить часть стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Как указано в СМИ, они изношены в боях на Ближнем Востоке и подлежат списанию в предстоящие два года. Их заменят на современные бомбардировщики-невидимки B-21. Пока же американские воздушные силы пробуют пробраться в небо над Чёрным морем.
Как заявляют военные США, стратегические бомбардировщики B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу – уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов России. Так, 19 октября они сделали вылазку в район Чёрного моря. К американским коллегам присоединились польский и турецкий экипажи сопровождения. Отрабатывалась возможность выпуска противокорабельных ракет большой дальности LRASM. Как утверждают военспецы США, на уничтожение Балтийского флота хватит 48 ракет такого калибра. А из Чёрного моря они намерены устроить тир.
Правда, над акваторией Чёрного моря американские бомбардировщики – невидимки вместе с сопровождающими были на подлёте к воздушной границе перехвачены русскими истребителями СУ-30, которые и выдворили американцев и их "коллег" восвояси, вежливо, быстро и настойчиво, как сообщили в министерстве обороны.
Американские летчики позже заявили, что они "и не хотели нарушать границы России".

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