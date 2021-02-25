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«Переход в новый сегмент»: какие образцы вооружений концерн «Калашников» продвигает на мировом рынке

25 февраля 2021, 07:35  •  35 • В России
Концерн «Калашников» представил на международной выставке IDEX-2021 ряд экспортных новинок. Как сообщил в интервью RT генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов, компания продемонстрировала пистолет Лебедева, автомат АК-19 под натовский патрон, новую зенитную ракету, экипировку для спецназа, смарт-ружьё для гражданских нужд и разведывательный конвертоплан. По словам главы компании, Ближний Восток — важный рынок сбыта, и в этом регионе продукция «Калашникова» пользуется популярностью.
 
Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса «Стрела-10М» РИА Новости © Пресс-служба концерна «Калашников»
 

Генеральный директор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов рассказал в интервью RT о последних разработках предприятия, представленных на международной выставке IDEX-2021, которая сейчас проходит в столице ОАЭ.

«На самом деле у нас очень много новинок, которые мы показываем впервые за рубежом. Пожалуй, можно начать с пистолета Лебедева. Мы привезли в Абу-Даби два варианта: для скрытого ношения в калибре 9 х 19 мм (ПЛК) и полноразмерный образец», — заявил Тарасов.

Компактный пистолет Лебедева является укороченной версией ПЛ-15. Оружие массой 0,71 кг рассчитано на 14 патронов. В России оно было впервые представлено на форуме «Армия-2017».

ПЛК предназначен для применения оперативными подразделениями полиции и спецслужб. Конструкторы поработали над повышением эргономичности оружия, приспособив его под стрельбу с левой руки.

В свою очередь, ПЛ-15 — это более мощное оружие для сотрудников внутренних войск (в России — Росгвардия) и армейских офицеров. Благодаря наличию планки Пикатинни на оба варианта пистолета можно установить различное дополнительное оборудование — прицелы, лазерные целеуказатели и приборы ночного видения.

«Это современный пистолет. В плане эргономики он сделан очень аккуратно и не уступает всем мировым аналогам, а по ряду характеристик, я думаю, их даже превосходит. Пистолет Лебедева подвергается жесточайшим испытаниям, по итогам которых можно утверждать, что его системы надёжно работают в песке, воде, водяном тумане и на морозе, при -50 °C», — говорит Тарасов.

«Мы модернизировали каждый узел»

 

Из стрелкового оружия, помимо пистолета Лебедева, на IDEX-2021 «Калашников» представил автомат АК-19 под так называемый натовский калибр 5,56 х 45 мм. Масса оружия составляет чуть более 3,3 кг. Оно оснащено облегчённым телескопическим прикладом, новым диоптрическим прицелом и быстросъёмным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы.

«Этот автомат отличается от образцов нашей сотой и двухсотой серий удобным прикладом, пистолетной рукояткой, планкой Пикатинни, прицелом, вывешенным стволом, пламегасителем. То есть мы модернизировали каждый узел, сохранив традиционную для АК надёжность», — пояснил Тарасов.

Гражданским потребителям «Калашников» предлагает смарт-ружьё MP-155 Ultima, созданное на базе полуавтоматического гладкоствольного охотничьего предшественника МР-155 в калибре 12 мм.

  • Образец MP-155 Ultima
  • © Группа компаний «Калашников»

Оружие оснащено компьютером, камерой с возможностью записи и трансляции видео в формате Full HD, цифровым дисплеем, компасом, секундомером, таймером, счётчиком выстрелов, индикатором остатка патронов. Внешние элементы смарт-ружья выполнены из высокопрочного сплава В95Т и полимеров.

«Это не обычное для нас изделие. Это переход в новый сегмент. Ultima рассчитана на людей, которые изначально не увлекались оружейной тематикой, но являются пользователями iPhone. Хотя на выставке к нашему ружью был проявлен интерес со стороны и силовых структур. Думаю, изделие привлекает тем, что позволяет вести видеозапись и тренироваться», — рассказал Тарасов.

Ещё одной новинкой «Калашникова» на IDEX-2021 стала модульная разгрузочная система МРС для спецподразделений. Комплекс был разработан подразделением концерна под названием «Группа 99».

МРС представляет собой боевую экипировку, которую военнослужащий может формировать под конкретные задачи — оперативные, разведывательные, штурмовые. Изделие уже применяется российскими войсками как при проведении контртеррористических операций внутри страны, так и при выполнении задач за рубежом.

Особенность МРС заключается в возможности регулировать положение элементов бронезащиты, уменьшая площадь уязвимых участков тела при сохранении высокой степени подвижности в различных климатических условиях. Экипировка соответствует четырём классам защиты — С2, Бр1, Бр3, Бр5.

«В зависимости от задачи военнослужащий может облегчить систему или, наоборот, усилить защищённость, закрыв шею, плечи, пах. Со стороны спецназа о нашем изделии очень хорошие отзывы, и мы надеемся, что и за рубежом найдём покупателей», — отметил Тарасов.

Из боеприпасов, которые изготавливает «Калашников», в Абу-Даби дебютировала модернизированная зенитная управляемая ракета «Стрела 9М333» комплекса ПВО «Стрела-10М4» («Стрела-10МН»). В прошлом году концерн завершил её натурные испытания для российской армии и теперь предлагает зарубежным потребителям.

Боеприпас предназначен для поражения низколетящих объектов на дальности до 5 км. Конструкторы реализовали в ракете принцип «выстрелил и забыл», позволяющий боевому расчёту менять положение после пуска, избегая, таким образом, ответного огня противника.

Важное преимущество «Стрелы 9М333», с точки зрения «Калашникова», заключается в трёх режимах работы головки самонаведения: фотоконтрастном, инфракрасном и помеховом. Благодаря этой технологии удалось повысить эффективность поражения цели.

«В своё время на Ближний Восток было продано много пусковых установок под эту ракету. В ней полностью новая элементная база. Правда, в ближайшем будущем планируем её модернизировать с целью удешевить производство», — подчеркнул Тарасов.

  • © Группа компаний «Калашников»

Из беспилотной техники, на изготовлении которой также специализируется концерн, на IDEX-2021 представлен конвертоплан ZALA VTOL. В зависимости от комплектации аппарат может применяться для мониторинга, разведки и поисково-спасательных операций.

С помощью уникального бортового компьютера ZX1 на основе искусственного интеллекта ZALA VTOL способен обрабатывать данные в формате Full HD и передавать видеофайлы и фотографии по зашифрованным каналам связи. Кроме того, БПЛА обладает способностью изменять конфигурацию в зависимости от условий выполняемого задания.

По словам Тарасова, Ближний Восток является значимым для концерна рынком. Продукция «Калашникова» пользуется популярностью в странах региона. В связи с этим глава компании рассчитывает на заключение новых соглашений с зарубежными партнёрами.

«Тренды мирового рынка»

 

В беседе с RT военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что последние годы «Калашников» заметно расширил спектр вооружений для Российской армии и партнёров Москвы по линии военно-технического сотрудничества.

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«В концерне прекрасно понимают необходимость выходить за рамки привычных военно-промышленных потребностей, создавать новые необычные образцы, которые, возможно, опередят своё время. Думаю, что конструкторы «Калашникова» хорошо улавливают тренды мирового рынка», — рассуждает Баранец.

По мнению эксперта, деятельность концерна направлена на диверсификацию военной продукции и разработку образцов для гражданских потребителей, что позволяет наращивать объём продаж, совершенствовать конструкторскую школу и усиливать производственный потенциал.

«Ещё мне нравится, что специалисты «Калашникова» внимательно изучают изделия лабораторий, НИИ и конструкторских бюро передовых стран мира, впитывают новейшие идеи, тенденции. В итоге мы видим высококачественную военную и гражданскую продукцию», — пояснил Баранец.

Аналогичной точки зрения придерживается преподаватель огневой подготовки, офицер запаса Владимир Курта. В комментарии RT он заявил, что за короткое время концерн освоил изготовление современных ракет, автомобильной техники, мотоциклов, экипировки, бронежилетов, которые прошли проверку в реальных боевых условиях.

«Калашников» сейчас — это целая система предприятий, выпускающих продукцию различного назначения. Тем не менее компания по-прежнему ассоциируется с современными надёжными автоматами. В этой области позиции «Калашникова» сильны, и, скорее всего, новые образцы автоматического оружия пойдут на экспорт, как и другие изделия», — заключил Курта.

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