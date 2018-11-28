«Переход скрытным порядком»: ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков трофейные документы

Федеральная службы безопасности опубликовала список боеприпасов, обнаруженных на задержанных украинских судах. По информации ведомства, на борту кораблей были несколько гранатомётов, танковые и крупнокалиберные пулемёты, автоматы, пистолеты и гранаты. Кроме того, сотрудники ведомства обнаружили документ с прямой инструкцией по переходу из Одессы в Бердянск «скрытным порядком». Суды в Симферополе и Керчи арестовали на два месяца 15 из 24 украинских моряков, подозреваемых в незаконном пересечении границы. Тем временем Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту нападения на диппредставительства РФ на территории Украины.

Малый бронированный артиллерийский катер «Бердянск», задержанный пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи © Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

ФСБ России опубликовала список оружия, обнаруженного на задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе украинских судах.

По данным ведомства, на кораблях были четыре единицы 30-мм пушек, несколько автоматических гранатомётов, танковые и крупнокалиберные пулемёты, осколочно-фугасные снаряды, гранаты и боеприпасы к огнестрельному оружию. Кроме того, во время осмотра военных катеров сотрудники ФСБ обнаружили документ, в котором перед старшим группы украинских кораблей ставится задача скрытно осуществить переход из Одессы в Бердянск.

«На катере «Никополь» обнаружен документ, в котором старшему группы кораблей ставится прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск «скрытным порядком», «сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него», — сообщили в ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что украинские моряки были осведомлены и о правилах прохождения по Керченскому проливу, поскольку на катере был обнаружен конспект с соответствующими записями.

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины — морской буксир «Яны Капу», судно обеспечения «Горловка» и бронекатера «Никополь» и «Бердянск» — нарушив Конвенцию ООН по морскому праву, незаконно пересекли государственную границу России. Украинские корабли попытались выйти в акваторию Азовского моря без соответствующего разрешения со стороны российской погранслужбы.

Как сообщили в ФСБ, БАК «Бердянск» проигнорировал предупреждение ведомства о том, что в случае невыполнения требований об остановке по нему будет открыт огонь на поражение.

«В 20:55 ПСКР «Изумруд» в координатах 44°51'3 с. ш., 36°23'4 в. д. в территориальном море применил оружие на поражение по БАК «Бердянск», — сообщили в ФСБ.

При этом украинские суда продолжали опасно маневрировать, направляясь к Керченскому проливу. Позднее российские пограничники задержали украинские корабли.

Арест моряков

Тем временем в Симферополе завершились судебные заседания в отношении 12 из 24 моряков, задержанных в связи с инцидентом в Керченском проливе. В настоящее время Киевский районный суд Симферополя принял решение арестовать на два месяца, до 25 января, десять моряков: Виктора Беспальченко, Сергея Цыбизова, Андрея Опрыско, Владислава Костышина, Юрия Будзыло, Владимира Варимеза, Владимира Терещенко, Сергея Чулиба, Богдана Головаша и Михаила Власюка. Кроме того, как сообщает РИА Новости, на два месяца арестован офицер ВСУ Сергей Попов, а также командир бронекатера «Бердянск» Роман Мокряк.

Один из задержанных моряков с кораблей ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» (слева) у Киевского районного суда Симферополя, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

РИА Новости

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Также Керченский суд арестовал трёх украинских моряков, раненных в ходе задержания у берегов Крыма. Отмечается, что в настоящее время они находятся в больнице.

В среду, 28 ноября, Киевский районный суд Симферополя определит меру наказания для офицеров ВСУ, участвовавших в конфликте.

Поджог диппредставительств РФ на Украине

После инцидента в Керченском проливе украинские радикалы напали на диппредставительства РФ на территории Украины. Акции прошли в Киеве, Львове, Харькове и Одессе. Националисты жгли покрышки, бросали фаеры и скандировали антироссийские лозунги.

По факту нападений Следственный комитет России возбудил два уголовных дела.

Российское посольство в Киеве

Reuters

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«Главным следственным управлением СК России возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»)», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Следственном комитете, группа лиц, совершившая нападение на здание российского посольства в Киеве, действовала «по предварительному сговору с целью осложнения международных отношений между Украиной и Российской Федерацией». В настоящее время в СК РФ устанавливают участников атак.

«Следственный комитет принимает все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению этих преступлений», — сообщили в ведомстве.

Блокировка российской повестки

В России считают, что украинское руководство несёт ответственность за конфликт в районе Керченского пролива. В МИД РФ выразили мнение, что Украина пытается создать предлог для введения новых санкций в отношении РФ.

По мнению главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, действия украинской стороны были осознанной провокацией, совершённой по внутриполитическим мотивам.

В связи с инцидентом Россия запросила проведение экстренного заседания Совбеза ООН. Однако Совет Безопасности заблокировал рассмотрение вопроса РФ о ситуации в Керченском проливе.

В связи с этим заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский не исключил возможности новых провокаций с украинской стороны.

«Я боюсь, что после того, как западные страны, которые имеют определённое влияние на Украину, продемонстрировали подобное отношение к произошедшему, украинская сторона может почувствовать себя более вольготно, чтобы принять участие в подобных провокациях в будущем», — отметил дипломат.