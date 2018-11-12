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Переход на военные рельсы: США намерены расширять железнодорожные пути на авиабазе в Польше

12 ноября 2018, 07:39  •  80 • В мире
Пентагон планирует заключить контракт на проектирование и сооружение железнодорожных путей на авиабазе Повидз в Польше. Об этом говорится в документе Инженерного корпуса армии США в Европе, с текстом которого ознакомился RT. Новый инфраструктурный проект призван укрепить позиции американских Сухопутных войск. Аналитики подчёркивают, что такой план в очередной раз демонстрирует желание Соединённых Штатов упрочить военное присутствие в Польше и развивать военную инфраструктуру у границ России.
 
Авиационная база в Повидзе, Польша © Department of Defense photo by Air Force Senior Airman Nathan Lipscomb
 

Соединённые Штаты планируют построить дополнительные железнодорожные пути на авиационной базе Повидз в Польше. Об этом говорится в новом проекте Инженерного корпуса армии США в Европе.

«Общее требование будет включать представление всей рабочей силы, оборудования, материалов, транспортировку и выполнение всех необходимых работ в соответствии с планами и спецификациями по проектированию и сооружению дополнительного железнодорожного полотна с конечным пунктом — база ВВС у села Повидз, Польша», — указано в заявке.

В документе уточняется, что предполагаемый срок работ — около трёх лёт, а их выполнение оценивается в сумму от $10 млн до $25 млн. Сами же железнодорожные пути, согласно документации, необходимы Штатам для транспортировки военных грузов на территорию Польши.

  • Совместные военные учения польских и американских войск в городе Жагань, Польша
  • © NATALIA DOBRYSZYCKA / AFP

«А именно от подрядчика требуется проложить дополнительное железнодорожное полотно и оборудовать конечную станцию и узел снабжения для помощи в хранении и обслуживании заблаговременно складированных запасов военного имущества Сухопутных войск США», — говорится в документе.

Согласно заявке Инженерного корпуса армии США в Европе, минимальный срок службы проектируемых объектов составит 40 лет. Кроме того, указывается, что «в данный проект будут включены меры по обеспечению кибербезопасности».

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в разговоре с RT отметил, что США на протяжении многих лет организуют своё военное присутствие в Польше, а строительство нового железнодорожного полотна поможет им упростить снабжение базы на территории республики.

«Это тенденция последних лет: Америка обустраивает театр возможных военных действий в Европе. Очевидно, что такими проектами они стремятся увеличить возможности по своим инженерным способностям и снабжению», — подчеркнул эксперт.

В сентябре Инженерный корпус армии США в Европе также опубликовал тендер на вырубку лесов в Польше для постройки новых военных объектов на территории, прилегающей к авиационной базе Повидз. Как отмечается в документации, проект направлен на расширение возможностей американской армии в регионе.

Укрепление американского присутствия

Между тем США укрепляют свои позиции в Польше. Так, в 2014 году началась операция Atlantic Resolve, в рамках которой в республику на ротационной основе отправляются около 3,5 тыс. американских военнослужащих. В апреле в Пентагоне заявили о готовности к переговорам по увеличению военного присутствия в Польше.

«Польша — наш союзник по НАТО. В НАТО мы принимаем войска в соответствии с потребностями в области обеспечения безопасности. Мы всегда открыты для таких обсуждений», — заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис перед встречей с польским коллегой Мариушем Блащаком, США, апрель 2018 года
  • Reuters
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Согласно американскому военному бюджету на 2019 год, США выделили $140 млн на строительство объектов в Польше, $87 млн из которых будут направлены на работы в районе авиационной базы Повидз. Кроме того, министр обороны и госсекретарь Соединённых Штатов должны будут представить отчёт о возможности и желательности размещения в Польше войск на постоянной основе, а также «анализ видов войск США, базирующихся на постоянной основе в Польше, необходимых для сдерживания агрессии со стороны Российской Федерации».

Эксперт РИСИ, доктор исторических наук Оксана Петровская в разговоре с RT отметила, что США активно работают над усилением восточного фланга НАТО, в частности, укрепляя свои позиции на авиабазе Повидз.

«Сейчас в рамках НАТО идёт укрепление восточного фланга, и именно американские войска находятся в Польше. В Повидзе эта база, по сути, тоже отдана американцам, и они там проводят то, что считают нужным: укрепляют эту военную базу, вырубают там лес и строят дороги», — сказала эксперт.

По её словам, Польша делает ставку на Соединённые Штаты в связи с тем, что у республики не очень складываются отношения в Европейском союзе.

«Польша не особенно хочет втягиваться в систему безопасности Европейского союза, ту, которую сейчас пытаются построить (президент Франции. — RT) Макрон и другие государства ЕС. Варшава очень холодно к ней относится и считает, что главным гарантом безопасности для Польши являются Соединённые Штаты. Именно поэтому Польша всё время выступает с предложениями к США, чтобы те размещали здесь свои вооружённые силы», — подчеркнула она. 

  • Президент США Дональд Трамп с лидером Польши Анджеем Дудой на встрече в Белом доме
  • © The White House
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При этом Варшава выразила намерение не только разместить в стране американские войска и технику, но и выделить финансирование на строительство новых баз. Так, в мае стало известно о готовности польских властей заплатить $2 млрд США за размещение американской базы на территории республики.

«Это предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянной военной дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь $1,5—2 млрд, путём создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения сил США», — указывается в документах.

Кроме того, в марте польское правительство подписало соглашение о поставках в страну систем ПВО Patriot. По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, этот шаг значительно повысит уровень вооружения страны.

«Польша войдёт в круг 15 государств, которые имеют такую систему. Более того, следует подчеркнуть, что Польша будет обладателем самой новой версии этой системы, то есть такой, которой будут оснащены лишь армия США и армия Польши», — приводит «Польское радио» слова Блащака.

Россия, в свою очередь, не раз акцентировала внимание на опасности новых военных объектов и техники в Польше. Так, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что объекты ПРО, которые США развернули в Румынии и планируют разместить в Польше, подрывают стабильность в Европе. 

В разговоре с RT профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий отметил, что Варшава пытается укрепить союзнические отношения с Вашингтоном, однако такие действия могут встретить ответ со стороны России и соседних государств. 

«Создание военных объектов на польской земле является очагом раздражения для российской и белорусской сторон и близлежащих стран. То, что делают поляки и американцы, — совершенно бездумная и опасная вещь. Если это рычаг запугивания и давления на Россию, то этим российскую сторону вряд ли напугаешь», — подчеркнул эксперт.

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