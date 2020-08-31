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«Переход на сторону агрессора»: Турчинов возмущён заявлением Фокина по Донбассу

31 августа 2020, 06:35  •  114 • Украина

«Переход на сторону агрессора»: Турчинов возмущён заявлением Фокина по Донбассу | Русская весна
Заявления заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина о необходимости предоставить особый статус всему Донбассу свидетельствуют о его антигосударственной позиции.

Такое мнение выразил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Заявление представителя президента в трехсторонний контактной группе Витольда Фокина о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а также о том, что „обе стороны совершали преступления” — проявление не просто старческого маразма. Это демонстративный переход доверенного лица Зеленского на сторону страны-агрессора и протягивание антигосударственной позиции, отражающей стратегические интересы Путина», — написал он на своей странице в соцсети.

Экс-секретарь СНБО задал вопрос: «Неужели фокины, кравчуки и те, кто за ними стоит, надеются, что Украина отдаст Путину весь Донбасс, который российские войска не смогли захватить силой?»

«Если Фокин и Кравчук не будут немедленно отозваны из ТКГ и против них не будут открыты уголовные дела, это будет означать, что они озвучивают согласованные тезисы „зеленой власти”. В таком случае подобное потребует адекватного реагирования на эти события миллионов украинцев, готовых защищать свою страну», — заявил Турчинов.

Зеленский назначил Фокина первым заместителем Кравчука в делегации Украины на переговорах в Минске 18 августа. Фокин был первым премьер-министром Украины, возглавлял правительство в 1990–1992 годах.

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