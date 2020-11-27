Переход к трёхдневной рабочей неделе? В Госдуме назвали закон об удалёнке запоздалым

В последние полгода тысячи людей работают удалённо. Парламентарий разъяснил, что сейчас Госдума рассматривает уточнения к Трудовому кодексу. Так, в законодательстве будет зафиксировано, когда и на каких условиях сотрудника можно отправить работать из дома, какие документы необходимо оформить. Кроме того, законопроект позволит сузить перечень поводов для увольнения.

Весной в Москве сложилась такая ситуация, когда мэр Москвы Сергей Собянин своим приказом обязал работодателей перевести как минимум треть сотрудников на удалёнку. Только законов, которые будут регламентировать работу из дома, тогда не было. В похожей ситуации оказались жители многих регионов России.

По словам Нилова, авторы инициативы будут и дальше корректировать документ, если будет в этом необходимость. Цель - сделать сбалансированный документ, столь необходимый сейчас и работникам, и их руководству.

"Очевидно, что закон полезный, но считаю, что запоздалый", - цитирует парламентария Telegram-канал "Своё мнение".

Депутат Госдумы добавил, что законопроект вызвал долгие дискуссии, долго и тщательно обговаривались все детали. По этой причине он был принят в третьем чтении только 26 ноября.

"Я считаю, что для отдельных сфер и отдельных работников это переходный шаг к четырёхдневной рабочей неделе, а для кого-то - и к трёхдневной", - заключил Ярослав Нилов.

Напомним, что у работников на удалёнке теперь нет "права на офлайн". Всё то время, когда работник взаимодействует с начальством, считается рабочим. Если это больше, чем его обычный рабочий день, то это взаимодействие должно оплачиваться как сверхурочная занятость. Напомним, в первой редакции документа работник имел "право на офлайн", то есть отключать средства связи и не общаться с коллегами и руководством вне рабочих часов.