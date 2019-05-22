«Переход к прямому противостоянию»: как США пытаются помешать строительству «Северного потока — 2»

Министр энергетики Соединённых Штатов Рик Перри сообщил о намерении американской стороны ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». С таким заявлением Перри выступил в ходе брифинга в Киеве, куда он приехал по случаю инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. По мнению экспертов, время и место выбраны неслучайно — Вашингтон хочет продемонстрировать поддержку новой украинской власти. При этом аналитики отмечают, что санкции не повлияют на завершение проекта.

Глава министерства энергетики США Рик Перри заявил о планах Вашингтона ввести санкционные ограничения против кампаний, задействованных в строительстве «Северного потока — 2», сообщает международное новостное агентство Reuters.

«Я ожидаю, что в недалёком будущем сенат и палата представителей Соединённых Штатов одобрят законопроект и направят его на подписание президенту, и в этом документе будут прописаны очень и очень жёсткие санкции для компаний, которые продолжат вести дела, связанные с реализацией «Северного потока — 2», — сказал Перри на брифинге во время визита в Киев по случаю инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

Рик Перри возглавлял американскую делегацию на церемонии вступления в должность главы государства. По окончании церемонии новый украинский президент провёл саммит с представителями американской стороны, в ходе которого заявил о необходимости ужесточить санкции против России.

О возможности введения ограничений против «Северного потока — 2» Рик Перри заявлял ещё в 2018 году. Тогда он сказал, что не видит «сигналов», которые говорили бы о желании Вашингтона поддержать проект строительства газопровода, и Трамп не исключает возможности применения санкций.

В начале мая с аналогичным заявлением выступил и госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео. Он отметил, что Вашингтону необходимо препятствовать строительству газопровода.

«Россия хочет иметь «Северный поток — 2», чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить (реализацию проекта. — RT)», — отмечает Помпео.

В Кремле отреагировали на планы Вашингтона ввести санкции против строительства газопровода.

«Любые действия, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать реализации этого проекта, являются не чем иным, как неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции, чем, собственно, уже давно занимаются США, что является неприемлемым не только для нас, но и для многих стран Европы, стран ЕС, о чём они также открыто заявляли», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, большая часть проекта по строительству газопровода уже реализована, поэтому можно рассчитывать на его запуск. Песков также добавил, что «Северный поток — 2» отвечает интересам европейцев в сфере энергетической безопасности, а также является выгодным проектом для европейских производителей.

Реализация проекта «Северный поток — 2»

Reuters

© Axel Schmidt

Напомним, «Северный поток — 2» — проект по прокладке двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от российского побережья до Германии через Балтийское море. Строительством объекта занимается компания Nord Stream 2 AG. Около половины средств на его реализацию выделяет «Газпром», остальную часть инвестируют европейские компании Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Ожидается, что газопровод будет запущен в 2020 году.

Вашингтон выступил против реализации проекта, так как хочет поставлять в Европу собственный сжиженный природный газ, отмечали ранее эксперты. С критикой в адрес строительства газопровода постоянно выступает и Киев, который боится потерять доход от транзита российского газа через свою территорию. Польша, Латвия и Литва называют проект «политическим».

О поддержке «Северного потока — 2» заявили Германия и Австрия, которые заинтересованы в надёжных поставках топлива.

«Перейти к прямому противостоянию»

Заявление министра энергетики США о введении санкций против «Северного потока — 2» неслучайно, считает сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Перри представлял Вашингтон на инаугурации нового президента Украины. Прежде чем он сделал это заявление, Зеленский встречался с ним и обратился к нему с просьбой принять санкции против России. То есть, вероятно, всё это было срежиссировано», — отмечает Оленченко.

По его словам, США последовательно выступают против реализации «Северного потока — 2», в том числе преследуя и свои экономические интересы.

«Хотя Вашингтон вслух об этом не говорит, но фактически считает, что возведённый газопровод станет препятствием для экспорта американского газа в Европу. Попытка введения санкций со стороны Соединённых Штатов — не первый шаг, их было много, включая политическое давление на руководителей европейских стран, Еврокомиссию. Сейчас США решили перейти к прямому противостоянию», — заявил эксперт.

Оленченко также добавил, что санкционная политика является инструментом Белого дома, призванным уменьшить конкуренцию на мировом рынке.

«США по всем направлениям пытаются сформировать среду, которая не создавала бы трудностей для продвижения американских товаров», — подчеркнул эксперт.

Вашингтон отдаёт себе отчёт в том, что остановить «Северный поток — 2» нельзя, однако намерен затруднить его реализацию, считает Оленченко.

«Для американской политики и бизнеса характерно максимальное использование любых средств, в том числе недобросовестной конкуренции, политики, и здесь они будут стремиться не ослаблять свою линию», — уверен политолог.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, заявление Перри — некий политический компонент, который должен показать, что администрация США поддерживает Зеленского.

«Это попытка приободрить Киев и подтолкнуть его к покупке американского сжиженного газа», — отметил Васильев.

Министр энергетики США Рик Перри

Reuters

© Bernadett Szabo

Однако, как отмечает Васильев, даже если США и введут санкции против «Северного потока — 2», это не нанесёт серьёзного ущерба российской стороне, а лишь ухудшит отношения Вашингтона с европейскими странами, участвующими в строительстве «Северного потока — 2».

«Если американские конгрессмены и сенаторы поймут, что этот законопроект не создаст проблем России, а лишь осложнит взаимоотношения США с Германией, Францией, Швейцарией и Австрией, то его не примут», — уверен эксперт.

«Выступают единым фронтом»

Как отмечают аналитики, заявляя о разработке законопроекта против «Северного потока — 2», Перри имеет в виду инициативу американских политиков, предложенную на прошлой неделе.

13 мая стало известно, что сенаторы США Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, который предусматривает введение санкционных ограничений против физических лиц и организаций, участвующих в реализации «Северного потока — 2». Об этом сообщал американский журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.

Американские сенаторы США Тед Круз и Джин Шахин

© Mike Segar; Scott Audette/Reuters

Согласно документу, лицам, продающим суда или сдающим их в аренду в рамках строительства газопровода, предлагается запретить въезд в Соединённые Штаты. Кроме того, сенаторы выступили с инициативой заморозить все активы этих людей на территории США. В законопроекте также отмечается необходимость введения ограничений и против тех, кто финансирует, страхует и технически обслуживает такие транспортные средства.

По мнению Владимира Оленченко, Перри говорит как раз о законопроекте, который готовят американские сенаторы.

«Проект закона по «Северному потоку — 2» подготовили два члена конгресса, один из которых республиканец, а другой — демократ. Это лишний раз говорит о том, что противостояние между демократами и республиканцами имеет вполне ясные пределы: если речь касается внешних интересов США, то они выступают единым фронтом», — отметил Оленченко.

По его словам, это определённая традиция, поскольку все санкционные проекты США, которые рассматривались и принимались ранее, как правило, носили двухпартийный характер.