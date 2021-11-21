Переход из НПФ и порядок выплат при режиме чрезвычайной ситуации: в России с 1 января изменится порядок выплаты пенсий

С 1 января 2022 года в России вступит в силу новый порядок выплаты пенсий. Соответствующий приказ Минтруда предусматривает возможность получать выплаты через Пенсионный фонд России, если раньше пенсию выплачивал негосударственный фонд (НПФ), который прекратил свою деятельность. Также пожилые россияне смогут досрочно получать выплаты, если они проживают в регионе, где введён режим ЧС. Наряду с этим исключается возможность удержания из пенсий должников, признанных банкротами.

С 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий, утверждённые Министерством труда и социальной защиты и закреплённые в приказе ведомства. В частности, пенсионеры смогут получать накопительную часть выплат от Пенсионного фонда России (ПФР), если её ранее выплачивал негосударственный пенсионный фонд, который прекратил деятельность.

Для этого гражданам нужно будет обратиться с заявлением в территориальное отделение ПФР. Выплаты начнутся с первого числа месяца, следующего за тем, когда негосударственный фонд в последний раз перевёл средства. Размер начислений при этом не изменится.

«Выплата накопительной пенсии производится в размере, установленном негосударственным пенсионным фондом на дату последней выплаты», — уточняется в приказе Минтруда.

Кроме того, в документе прописаны условия получения пенсии для жителей территории, где введён режим чрезвычайной ситуации вне зависимости от его масштабов.

«Выплата пенсии, включая её доставку, на территории, в которой введён режим чрезвычайной ситуации, независимо от его характера (федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального, локального) может производиться ранее текущего месяца», — говорится в приказе.

Наряду с этим у пенсионеров появится возможность вносить уточнения в заявление о доставке выплат. В частности, человек, ранее выбравший получение денег через почту или другую организацию, сможет попросить перечислить не полученную им в текущем месяце сумму на свой счёт в банке.

В этом случае ПФР перечислит сумму страховой пенсии на счёт пенсионера в кредитной организации не позднее трёх рабочих дней со дня поступления сведений о доставленных и не доставленных в текущем месяце выплатах.

Ещё одним пунктом приказа уточняется практика удержаний из пенсионных выплат. В случае признания пенсионера-должника банкротом эти вычеты прекращаются. Как заявила «Парламентской газете» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, эта норма особенно актуальна сейчас, когда многие пожилые люди берут кредиты или микрозаймы, поддавшись на призывы мошенников или под влиянием рекламы.

Темпы индексации

На минувшей неделе Владимир Путин заявил, что темпы индексации пенсий в России должны быть выше фактической инфляции. Президент высказался на эту тему в ходе совещания по социальным вопросам, подчеркнув, что с 2019 года власти «строго выдерживали это правило».

Вместе с этим российский лидер добавил, что в нынешних условиях значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно.

«Предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются и в правительстве, и в администрации, и депутаты над этим думают. Вернёмся к ним в ближайшее время, посмотрим на то, как сложатся макроэкономические показатели», — сказал Путин.

До этого, в конце сентября 2021-го, президент выразил уверенность, что повышение пенсий россиян продолжится, поскольку средства на такие индексации заложены в бюджет. Согласно последней оценке Центробанка, инфляция в конце года будет находиться в районе 7,4—7,9%.

«Мы на конец этого года даём такую большую развилку, поскольку могут быть разовые факторы, которые могут повлиять на инфляцию. Тем не менее мы считаем, что этот прогноз обоснованный, инфляция в этом году будет в этих пределах», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 18 ноября.

В конце октября стало известно, что в 2022—2024 годах правительство выделит из федерального бюджета более 134 млрд рублей на социальную доплату неработающим пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Соответствующая информация содержалась в правилах предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам.

В частности, они устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения средств на выплату региональной социальной доплаты к пенсии пожилым неработающим россиянам для «доведения общей суммы их материального обеспечения до установленной в субъекте величины прожиточного минимума пенсионера».

В июле 2021 года правительство установило размер прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения на 2022 год. Из документа следует, что с 1 января 2022 года величина прожиточного минимума в целом по стране составит 11 950 рублей. При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум будет установлен на уровне 13 026 рублей, для пенсионеров — 10 277 рублей, а для детей — 11 592 рубля.