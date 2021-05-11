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Перехитрит Восток с Западом: СМИ рассказали о значении декрета Лукашенко

11 мая 2021, 16:00  •  106 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Как утверждает источник, президент Белоруссии все обратит в свою личную пользу
Политическая аналитика по событиям в Белоруссии в последнее время связана, чаще всего, с декретом президента Белоруссии Александра Лукашенко. Однако, считают журналисты, за всей этой историей стоит попытка осуществить транзит власти, который, по их словам, придумал далеко не глава республики.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о самом декрете. В документе говорится о том, что покушение на жизнь президента и его смерть влечет введение чрезвычайного или военного положения в Белоруссии. Отмечается, что решением государственных вопросов в таком случае займется Совбез республики.
По мнению журналистов телеграм-канала "Люстэрка ўлады", "заказчиком" выступила Россия, так как на одной из встреч президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой обсуждался сценарий трансфера.
"Видимо, декрет – одно из условий этого трансфера власти для Лукашенко. Он постарался выполнить эти условия как мог", – считает обозреватель.
При этом, заявляет источник, настоящей защитой суверенитета занимается Запад – путем санкционных мер и поддержкой беглого кандидата Светланы Тихановской. Тем не менее, усилия обеих сторон обречены на провал из-за того, что действующий белорусский лидер совершит попытку "перехитрить" как Москву, так и Брюссель.
"И декрет о передаче власти будет использовать как дополнительную страховку собственной жизни. Впрочем, трудно быть уверенными, что его поведение определено рациональными мотивами и поддается рациональному объяснению", – говорится в заявлении источника.
Ранее политолог Яков Кедми заявил, что действующий президент Белоруссии может отправиться в отставку уже в 2021 году.

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