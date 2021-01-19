|
Перехитрить систему: Экономист раскрыл манипуляции с ковидными выплатами медикам
19 января 2021, 20:00 • 132 • Политика
Медикам России пообещали выход на досрочную пенсию после работы с COVID-19. Эксперт напомнил, как губернаторы уже пытались перехитрить систему, чтобы оставить медиков ни с чем.
Примерно 25% российских медиков смогут получить право на досрочную пенсию после работы с пациентами, заражёнными коронавирусом, заявил сенатор Владимир Круглый. Нововведение оценил для Царьграда руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Он отметил, что в данном решении можно увидеть стремление властей простимулировать медиков. Потому что от них во многом зависит экономическая устойчивость. Также они являются потенциальными покупателями жилья.
- сказал Василий Колташов в беседе с Царьградом.
С этим же эксперт связывает жёсткий разнос, который устроили губернаторам, решившим считать доплаты медикам исходя из минут, проведённых с больными COVID-19. Такой подход вызвал негодование высшего руководства страны.
- напомнил Василий Колташов.
По его мнению, власти начинают осознавать, что неолиберальные реформы в системе здравоохранения - это зло.
132
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 января 2021, 09:40
|
17 января 2021, 16:40
|
16 января 2021, 21:25
|
17 января 2021, 01:05
|
16 января 2021, 04:00
|
16 января 2021, 17:45
|
18 января 2021, 03:40