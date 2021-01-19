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Перехитрить систему: Экономист раскрыл манипуляции с ковидными выплатами медикам

19 января 2021, 20:00  •  132 • Политика
Медикам России пообещали выход на досрочную пенсию после работы с COVID-19. Эксперт напомнил, как губернаторы уже пытались перехитрить систему, чтобы оставить медиков ни с чем.
Примерно 25% российских медиков смогут получить право на досрочную пенсию после работы с пациентами, заражёнными коронавирусом, заявил сенатор Владимир Круглый. Нововведение оценил для Царьграда руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Он отметил, что в данном решении можно увидеть стремление властей простимулировать медиков. Потому что от них во многом зависит экономическая устойчивость. Также они являются потенциальными покупателями жилья.
Они оказываются в зоне повышающегося внимания. Не повышенного, а повышающегося внимания федерального центра. И отсюда вот эти льготы, эти движения им навстречу,
- сказал Василий Колташов в беседе с Царьградом.
С этим же эксперт связывает жёсткий разнос, который устроили губернаторам, решившим считать доплаты медикам исходя из минут, проведённых с больными COVID-19. Такой подход вызвал негодование высшего руководства страны.
Некоторые губернаторы считали минуты общения с больными. То есть старались перехитрить систему, чтобы делать минимальные выплаты медикам, сведя их вклад в борьбу с пандемией к какому-то ничтожному значению. И на это тоже была реакция довольно жёсткая,
- напомнил Василий Колташов.
По его мнению, власти начинают осознавать, что неолиберальные реформы в системе здравоохранения - это зло.

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