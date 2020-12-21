Перекачивают сотни баррелей в сутки: Раскрыта новая нефтяная схема США в Сирии

Американским военным помогает транспортировать нефть курдский союз "Сирийских демократических сил", сообщает иранское информационное агентство Fars News со ссылкой на источник.

Собеседник издания подробно описал новую схему США - нефть добывается из месторождений Карачук северо-восточнее Румейлана и перевозится в нефтехранилища Семалки. Отсюда чёрное золото перекачивают в Ирак по недавно построенному на дне реки Тигр трубопроводу диаметром 25 сантиметров.

Источник утверждает, что американцы перекачивают сотни баррелей в сутки. Ранее ряд арабских СМИ сообщал, что США незаконно грабят нефтяные запасы САР.