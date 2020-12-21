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Перекачивают сотни баррелей в сутки: Раскрыта новая нефтяная схема США в Сирии
21 декабря 2020, 23:55 • 111 • Политика
Иранские СМИ раскрыли новую схему американских военных по вывозу нелегальной нефти из Сирии. По данным источников, благодаря подземному трубопроводу в Ирак США перекачивают сотни баррелей в сутки.
Американским военным помогает транспортировать нефть курдский союз "Сирийских демократических сил", сообщает иранское информационное агентство Fars News со ссылкой на источник.
Собеседник издания подробно описал новую схему США - нефть добывается из месторождений Карачук северо-восточнее Румейлана и перевозится в нефтехранилища Семалки. Отсюда чёрное золото перекачивают в Ирак по недавно построенному на дне реки Тигр трубопроводу диаметром 25 сантиметров.
Источник утверждает, что американцы перекачивают сотни баррелей в сутки. Ранее ряд арабских СМИ сообщал, что США незаконно грабят нефтяные запасы САР.
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