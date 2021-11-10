Переизбранный премьер Японии бросил вызов России

Переизбранный премьер-министр Японии бросил вызов России. Он подчеркнул, что Токио будет действовать более решительно в вопросах внешней политики.

Такое заявление сделал Фумио Кисида, который в среду был переизбран на пост премьер-министра Японии.

В отношении Китая и России я намерен настаивать на том, на чём нужно настаивать, и проводить решительную внешнюю политику,

- сказал глава правительства.

Речь, по всей видимости, идёт о Курилах. Япония уже много лет пытается оспорить территориальную принадлежность четырёх островов Курильской гряды, которые отошли Москве по итогам Второй мировой войны. В Токио отказываются признавать суверенитет России над островами, называя эти земли "северными территориями".

Предшественники Кисиды - Ёсихидэ Суга и Синдзо Абэ - регулярно поднимали эту тему на переговорах с Россией. Москва поставила окончательную точку в данном вопросе летом прошлого года, когда были приняты поправки к Конституции. Одна из этих поправок запрещает любое отчуждение русских территорий.