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Переизбранный премьер Японии бросил вызов России

10 ноября 2021, 16:25  •  420 • Политика
Переизбранный премьер-министр Японии бросил вызов России. Он подчеркнул, что Токио будет действовать более решительно в вопросах внешней политики.
Такое заявление сделал Фумио Кисида, который в среду был переизбран на пост премьер-министра Японии.
В отношении Китая и России я намерен настаивать на том, на чём нужно настаивать, и проводить решительную внешнюю политику,
- сказал глава правительства.
Речь, по всей видимости, идёт о Курилах. Япония уже много лет пытается оспорить территориальную принадлежность четырёх островов Курильской гряды, которые отошли Москве по итогам Второй мировой войны. В Токио отказываются признавать суверенитет России над островами, называя эти земли "северными территориями".
Предшественники Кисиды - Ёсихидэ Суга и Синдзо Абэ - регулярно поднимали эту тему на переговорах с Россией. Москва поставила окончательную точку в данном вопросе летом прошлого года, когда были приняты поправки к Конституции. Одна из этих поправок запрещает любое отчуждение русских территорий.

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