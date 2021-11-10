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Переизбранный премьер Японии бросил вызов России
10 ноября 2021, 16:25 • 420 • Политика
Переизбранный премьер-министр Японии бросил вызов России. Он подчеркнул, что Токио будет действовать более решительно в вопросах внешней политики.
Такое заявление сделал Фумио Кисида, который в среду был переизбран на пост премьер-министра Японии.
- сказал глава правительства.
Речь, по всей видимости, идёт о Курилах. Япония уже много лет пытается оспорить территориальную принадлежность четырёх островов Курильской гряды, которые отошли Москве по итогам Второй мировой войны. В Токио отказываются признавать суверенитет России над островами, называя эти земли "северными территориями".
Предшественники Кисиды - Ёсихидэ Суга и Синдзо Абэ - регулярно поднимали эту тему на переговорах с Россией. Москва поставила окончательную точку в данном вопросе летом прошлого года, когда были приняты поправки к Конституции. Одна из этих поправок запрещает любое отчуждение русских территорий.
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