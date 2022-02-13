Переизбранный главой ФРГ Штайнмайер выступил с обвинениями против России

Депутаты Германии переизбрали на пост президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

В Германии депутаты Федерального собрания переизбрали президентом ФРГ на второй срок Франка-Вальтера Штайнмайера.

Голосование специального органа для избрания главы Германии прошло в воскресенье, 13 февраля.

Сразу после голосования Франк-Вальтер Штайнмайер выступил перед депутатами и возложил на Россию ответственность за напряжённую ситуацию в Европе.

Существует угроза военного конфликта, войны в Европе. За это несёт ответственность Россия,

- заявил немецкий политик.

Штайнмайер избран на пост практически безальтернативно, его поддержали 1045 депутатов из 1472 человек. Его кандидатуру поддержали все крупные партии.

Были также выдвинуты альтернативные кандидаты на церемониальный пост главы ФРГ: "Альтернатива для Германии" выдвинула Макса Отте, Свободные избиратели - Штефани Гебауер, Левая партия - Герхарда Траберта. Однако у этих кандидатов шансов не было, отмечает ТАСС.