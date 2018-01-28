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Переизбрание президента Чехии – тоже дело рук Москвы?

28 января 2018, 17:24  •  228 • В России

Действующий президент Чехии Милош Земан победил во втором туре выборов и отстоял свою должность, получив более 51% голосов, против профессора химии, бывшего президента Академии наук Йиржи Драгоша. Теперь в ряде западных СМИ наверняка напишут, что это «дело рук русских». Мол, опять они вмешались.

Милоша Земана «для упрощения» во многих СМИ так и представляли: это тот, который за сотрудничество с Россией и Китаем и против притока в Чехию мигрантов из мусульманских стран. И несмотря на сложные отношения Земана с частью прессы, его платформа нашла поддержку большинства чехов. «Русский фактор» при этом против Земана в ходе кампании пытались использовать весьма активно. Как это все чаще бывает в ходе избирательных кампаний на Западе. Началось с Америки, где данная тема раздута до полномасштабного расследования: а не Москва ли посадила Трампа в Белый дом? Модель, при которой в поражении одних политических сил якобы «виноваты русские», оказалась легко употребляемой, не требует особых навыков, тем более сбора доказательств. «Русское вмешательство» превратилось в как бы самоочевидную истину в ряде западных стран.

Теперь, задним числом, «вскрылось страшное»: итоги референдума в Британии о выходе страны из ЕС, оказывается, стали результатом манипуляции русских в британских соцсетях. Такое обвинение (хотя в завуалированной форме) прозвучало из уст британского премьера. Масс-медиа его растиражировали. Но потом забыли так же широко растиражировать опровержения на сей счет.

Карту «русского вмешательства» пытались разыграть на французских президентских выборах, на парламентских выборах в ФРГ, во время острой борьбы вокруг попыток испанской Каталонии выйти из состава Испанского королевства.

И вот пришлось отбиваться и Земану.

Чехия – парламентская республика. Президент обладает ограниченными полномочиями. Но он может влиять на внешнюю политику и играет заметную роль в общественном дискурсе. Президент выдвигает кандидатуру премьера для утверждения парламентом, назначает руководство Центробанка. Земан, находящийся на посту с 2013 года, по факту заметно расширил свое влияние на чешскую политику. Он является едва ли не самым пророссийским политиком в Евросоюзе, выступая за сворачивание антироссийских санкций. Оппоненты ему припоминают, как он назвал присоединение Крыма «свершившимся фактом», призвав Киев договариваться с Москвой. В ответ на критику со стороны посла США Земана за посещение юбилейного парада Победы в Москве, он закрыл для него двери своей резиденции в Пражском граде.

Большинство западных масс-медиа эти выборы так в черно-белом ключе и подавали: «друг Путина» - против «европейски ориентированного» профессора химии.

Земану пришлось всерьез выступать с опровержениями, опираясь на авторитетные заявления спецслужб. Драгош же, наоборот, всячески тему вмешательства Москвы эксплуатировал, но, как это водится, конкретных доказательств привести не удосужился. Исходя из того, что вмешательство русских - это самоочевидная истина и доказывать ее не надо. Упрощение дискурса до примитивной альтернативы – либо «за Путина», либо против – вообще страшно удобно.

При этом подразумевается, что если политик выступает за улучшение отношений с Россией, то это неспроста. Так себя, в подаче западных масс-медиа, может вести человек либо глубоко порочный, либо коррумпированный. Относительно Земана была вброшена тема, что якобы еще в конце 90-х -начале 2000-х годов он, будучи премьером, был причастен к некой схеме урегулирования выплаты советского долга Чехии через одну из компаний-прокладок Falcon Capital, связанную якобы тогда с Кудриным и Чубайсом. Дело это уже давно забыто, хотя в свое время даже стало одной из причин импичмента президента Литвы. Но посвежее ничего не нашлось. И хотя данную сделку на предмет ее коррупционности именно со стороны Чехии не раз проверяли чешские спецслужбы, не найдя в ней ничего криминального, пустили в ход и однажды уже употребленный компромат. Если дальше так пойдет, то уже скоро для того, чтобы попытаться «замочить» какого-нибудь кандидата в европейской стране, достаточно будет опубликовать его совместное фото с Путиным, сделанное во время официального политического форума.

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