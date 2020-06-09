Переименовали и спрятали. Скрипаль теперь – Боширов, его дочь – Петрова

Автор:

Латышев Сергей

Давненько мир ничего не слышал о Сергее и Юлии Скрипаль – отце и дочери, гражданах России, на которых покушались с помощью экзотической отравы, как утверждают британские власти, неумелые агенты ГРУ. Но по факту пропавшие в марте 2018 года в английском городе Солсбери и оказавшиеся в руках спецслужб Её Величества.

Молчание после давно, казалось бы, отыгранной – и весьма успешной для её организаторов – антироссийской провокации нарушило издание The Sunday Times. Со ссылкой на "высокопоставленный источник в правительстве" газета сообщила, что Скрипали, прожив инкогнито около года в Британии в выделенном МИ-6 жилье, перебрались в Новую Зеландию, получив материальную помощь от британских властей, "чтобы начать новую жизнь". Обоим придуманы новые биографии и оформлены необходимые документы на чужие имена.

Их больше никто не увидит

The Sunday Times отмечает, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными. Именно такое предположение высказал газете и сосед Скрипаля, комментируя получение в декабре прошлого года поздравительной открытки с западным Рождеством без обратного адреса от экс-полковника ГРУ: "Приятно, что они о нас вспоминают. Но вряд ли мы их ещё когда-нибудь увидим".

Сергей и Юлия Скрипаль исчезли в тумане. Фото: ukr.media / Globallookpress

Эту мысль – "я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу" – британской и мировой общественности пытаются внушить, безусловно, неспроста.

Тема Скрипалей возникла, очевидно, в связи с тем, что с 14 по 16 июня телеканал ВВС One планирует показать мини-сериал "Отравления в Солсбери", сюжет которого построен вокруг происшествия с двойным агентом Скрипалём и его дочерью-москвичкой, которых матёрые путинские агенты хотели зачем-то умертвить с помощью советского нервно-паралитического вещества "Новичок", разработчики которого живут сейчас на Западе.

Зачем это нужно британцам?

Похоже, что после сериала в этой мутной истории в Лондоне собираются поставить точку, и дело будет сдано в архив. Всё, что можно, британцы из этой провокации уже выжали: треснувшую западную солидарность путём массовой высылки российских дипломатов – подклеили, Россию, Путина и ГРУ ещё больше демонизировали, санкционный режим против Москвы – укрепили.

Британцам надо как-то объяснить Москве, которая на основе международного права сотни раз настаивала на встрече российских дипломатов с пропавшими в Британии соотечественниками, что Скрипалей в Англии больше нет. И их тел тоже нет. Уехали папа с дочкой куда подальше. Похудели, иначе выглядят. Их теперь никто не узнает. Да и общаться они с вами, дескать, не хотят. Мы-то тут при чём?

Спрячут надёжно, если ещё живы

На самом же деле для британцев самое важное это то, чтобы Скрипали – коль скоро их не удалось раскрутить выступить с антироссийскими обвинениями на открытой пресс-конференции – держали язык за зубами. Если их уже нет в живых, это не проблема.

Если они ещё живы, то их надо запрятать так глубоко и далеко, чтобы их никто не нашёл, и они никогда бы не смогли вырваться из заточения. Новая Зеландия в этой связи – идеальное место. Она находится на краю света, лететь до ближайшей страны – Австралии – три часа. Местные спецслужбы это всё равно что британские – с ними не может быть никаких проблем. В общем, оттуда не сбежишь, попасть туда – значит кануть в Лету.

Родственники – смирились, Би-би-си - недоумевает

Впрочем, эту версию не разделяет племянница Скрипаля Виктория Скрипаль, заявившая ТАСС, что Сергей и Юлия не могли перебраться из Британии так далеко из-за проблем со здоровьем.

Сергей и Юля всегда заявляли, что у них очень пошатнулось здоровье, они находятся под пристальным наблюдением врачей. Им постоянно нужно лечение,

– подчеркнула Виктория. По её словам, Сергею, например, сложно сделать пластическую операцию, потому что у него сахарный диабет.

Виктория Скрипаль заявила в другом интервью РИА Новости, что её родственники на самом деле пребывают в Портон-Дауне – суперсекретном британском военном кластере с подземным химико-бактериологическим центром, который находится вблизи Солсбери.

Британскому правительству так содержать их дешевле, чем в Новой Зеландии, а у них нет столько денег, чтобы содержать себя там самостоятельно,

– полагает Виктория.

Действительно, только в Портон-Дауне имеются – причём под рукой – классные специалисты по биологическому оружию, которые вряд ли есть в Новой Зеландии, ни с кем не собирающейся воевать.

В принципе это мало что меняет для российских родственников Скрипалей. Ещё в марте Виктория призналась: мы никогда больше не увидим Сергея и Юлию. Экс-полковник ГРУ не выходил на связь уже почти год… В мае 2018 года в сделанном под контролем британских спецслужб видеообращении девушка, похожая на Юлию Скрипаль, в частности, заявила, что в будущем планирует вернуться в Россию. Но кто же ей это позволит? Её отца, кстати, с момента инцидента, который был выгоден всем, кроме России, ни разу никому не показывали, в связи с чем существуют серьёзные сомнения в том, что он вообще жив. Официально Скрипаль, которому около 70 лет, был выписан из больницы 18 мая 2018 года, но с ним не было никаких видеозаписей и тем более открытой пресс-конференции.

Отравление "Новичком" Скрипалей в Солсбери – грандиозное политическое шоу, выгодное только Западу. Фото: I-Images / Globallookpress

По-видимому, двойной агент прекрасно понял, кто и зачем подставил его с дочерью. Поэтому британцы совершенно не были уверены в том, что он станет в присутствии журналистов говорить то, что им нужно. Никакого доверия к Скрипалю, некогда советскому патриоту, ставшему работать на англичан во времена ельцинского развала и открыто восхищавшегося Россией Путина, куда, не исключено, он ещё собирался вернуться, у них быть не могло.

Таинственная история с водворением Скрипалей в Новой Зеландии смущает не только нас, но и Русскую службу Би-би-си. Ей непонятно, почему The Sunday Times ссылается на "высокопоставленный источник в правительстве", а не в разведке? Почему эту статью написал "специалист по политическим вопросам, а не по вопросам безопасности или работе спецслужб"? Зачем была проведена "сложная и дорогостоящая операция" по отправке Скрипалей в страну, название которой тут же разгласили? Причём в страну, где говорящие по-английски с заметным русским акцентом Скрипали – пусть и с пластическими операциями, но со шрамами на шее от трахеостомии – сразу привлекли бы "внимание соседей и вызвали массу вопросов об их прошлом и причинах переезда". Действительно, не очень убедительно всё это получается.

Подводим итоги

Германия, Великобритания – антирасистский протест и схватки с полицией Таким образом, если в предстоящем телесериале о Скрипалях всё сведётся к повторению многочисленных банальностей и нестыковок этой западной провокации и не появится ничего нового, то из всего вышеперечисленного приходится сделать следующий вывод: дело Скрипалей закрывается, Сергея и Юлию мы больше никогда не увидим. Став жертвой антироссийской провокации, они растворятся в тумане, оставив после себя лишь горький осадок.

И предупреждение. Поскольку то, что случилось со Скрипалями, может случиться и с другими российскими гражданами. Из-за того, что утробные интересы "узкого круга ограниченных людей", трясущихся над своими активами в западных юрисдикциях, вынуждают государство мириться с жалкой участью вечно обвиняемого, шельмуемого Западом и оправдывающегося "партнёра".