«Переиграть» минские соглашения, чтобы выполнять их в выгодном Украине порядке, Москва не позволит

Сообщая о «мирных» инициативах Киева, не впечатливших Москву, «Коммерсант» делает приметную оговорку, объясняющую истинный посыл статьи «Переговоры по Донбассу ушли в декрет о мире». «Недостатка в мирных инициативах нет ни в трёхсторонней контактной группе, ни в «нормандском формате». А дальше – ключ к пониманию. «Обе площадки существуют, чтобы, во-первых, прекратить войну, а, во-вторых, «сшить» украинское государство, вернув в его состав отдельные районы Донецкой и Луганской областей».

«Прекратить» – это в яблочко. А вот «сшить» – это уже чистой воды домыслы Киева. Не подряжалась Москва «сшивать» который год трещащую по всем швам Украину. Украинскому руководству хотелось бы, чтобы это было именно так, и желаемое в статье выдаётся за действительное. В этом-то и проблема. Киевскому «миротворцу» Андрею Ермаку мнится, что переписав минские соглашения в соответствии с украинскими представлениями об их смысле, и разбив их, по предложению европейских хитроумных крючкотворов, на «кластеры» – вместо указанных пунктов в чётко перечисленном порядке исполнения, Украина тут же сможет вернуть Донбасс, оттеснив ополченцев к российской границе. Но Россия упорно не желает в такие игры играть, и украинской прессе ничего не остаётся, как в очередной раз зафиксировать «дипломатическую победу Украины» – «глава офиса президента Ермак смог стратегически переиграть Кремль!» «Слитые драфты (полюбились рагулям умные иностранные термины!) мирного плана послужат доказательством, что Россия не заинтересована в прекращении конфликта на Донбассе!» Полноте, а разве Россия – сторона конфликта? С каких таких пор?!

Публикация «драфтов мирного плана» – не что иное, как очередная попытка Киева выскользнуть из жёстких рамок «Минска-2». Как и прежние попытки – неудачная. Ну не в силах украинское руководство поступательно выполнить прописанные в минских договорённостях условия. Сначала амнистия и признание статус-кво без «зачисток» и поражения в правах, и только затем – если Донецк и Луганск согласятся! – возвращение на границы 2014 года. Но в том-то и дело, что признать статус-кво Киев не может. А уж согласиться с амнистией – и подавно. Отсюда невозможность возвращения прежней границы – кто же позволит украинской армии сжать кольцо вокруг народных республик?! Замкнутый круг, прорвать который не представляется возможным. Во всяком случае, при нынешней киевской власти. Ермак может сотню раз сдать карты, но кто станет ими играть, если они – краплёные?