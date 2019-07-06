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Перегруженный «Атолл»: капитан перевернувшегося в Чёрном море катера работал без лицензии

06 июля 2019, 23:24  •  57 • В России
Прогулочное судно «Атолл», которое опрокинулось вблизи пляжа посёлка Джубга в Краснодарском крае, было перегружено почти в пять раз. По данным следователей, на борту катера вместимостью 12 человек находились 55 отдыхающих. При этом выяснилось, что у капитана не было лицензии на осуществление морских транспортных перевозок. В результате инцидента погибли два человека.
 
© СК РФ
 

Следователи назвали основную версию инцидента с прогулочным судном в Чёрном море, которое перевернулось возле посёлка Джубга. «Основная версия — перегруз», — сообщил на брифинге заместитель руководителя Южной транспортной прокуратуры Валерий Козлов.

Представитель надзорного органа добавил, что у капитана катера не было соответствующих документов для осуществления транспортных перевозок по воде.

«Судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензии на перевозку пассажиров морским транспортом», — подчеркнул Козлов.

В этой связи Южной транспортной прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях по факту осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и без лицензии.

Инцидент с катамараном произошёл вечером в пятницу, 5 июля. Согласно данным следствия, примерно в 17:50 по местному времени маломерное судно «Атолл» опрокинулось на удалении около 100 м от берега центрального пляжа посёлка Джубга Туапсинского района Краснодарского края.

«На указанном судне находилось не менее 55 отдыхающих, хотя вместимость его составляла 12 человек», — говорится в сообщении Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Таким образом, катер был перегружен почти в пять раз.

В результате ЧП погибли две женщины — 1977 и 1985 годов рождения. Как сообщил глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин, одна из погибших приехала из Мордовии, вторая проживала в Белгороде.

«Тело одной женщины уже отправлено, вечером будет отправлено тело второй погибшей. С родственниками мы на связи, администрация района взяла на себя все финансовые расходы, оказывает всю необходимую помощь», — пояснил чиновник.

При этом, по его словам, никто из спасённых не обращался за медицинской помощью.

  • Вид на посёлок Джубга
  • © Wikipedia

После произошедшего сотрудники правоохранительных органов задержали капитана судна, которым оказался уроженец города Приморско-Ахтарск 1963 года рождения. Также проводится допрос судовладельца.

«В настоящее время судоводитель задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи также допрашивают судовладельца и работают с пострадавшими, устанавливается точное количество людей, находившихся на катере», — добавили в СК.

Наряду с этим ведомство возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлёкшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Ход расследования под свой контроль взяла Южная транспортная прокуратура.

«Постановление о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой законным и обоснованным», — указали в пресс-службе надзорного органа.

Кроме того, транспортные прокуроры организовали проверку соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания. В частности, сверка затронет Российский морской регистр судоходства, Госинспекцию по маломерным судам и службу капитана порта.

В свою очередь, глава Туапсинского района Анатолий Русин подчеркнул, что власти не планируют проводить проверочные мероприятия в отношении других перевозчиков и усиливать меры безопасности. Он добавил, что инцидент произошёл при оказании платной услуги «морская прогулка», а не на территории пляжа.

Отметим, что судно «Атолл» после опрокидывания затонуло. В настоящее время специалисты обследуют его на предмет возможности поднятия на поверхность для проведения следственных действий.

«Затонувший катамаран безопасности мореплавания не угрожает... Разлива нефтепродуктов не зафиксировано», — добавил заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.

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