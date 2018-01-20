Переговоры вместо коктейлей: кто сорвал вечеринку Трампа по случаю годовщины его президентства

Эту пятницу Дональд Трамп планировал провести в своей южной резиденции во Флориде. Там должна была пройти вечеринка по случаю годовщины его вступления в должность президента США. Однако вместо отдыха вечер миллиардеру пришлось разделить с одним из своих самых главных политических оппонентов — лидером демократов в сенате Чаком Шумером. Если им не удастся достигнуть соглашения по вопросу временного бюджета правительства, в субботу все федеральные службы США закроются и отправят сотрудников в бессрочный отпуск. RT разбирался, кто пытается помешать планам главы Белого дома достойно отметить историческую дату.

В ожидании остановки работы федерального правительства президент США Дональд Трамп отменил поездку на принадлежащий ему курорт Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде, где он намеревался отметить год своего президентства. Там планировалось провести закрытую вечеринку для гостей, на которой должны были развлекаться сам Трамп и его супруга.

Телеканал CNN и политическое издание The Hill сообщают, что билет на эту вечеринку на две персоны стоил $100 тыс. Он включал в себя в том числе возможность сделать селфи или сфотографироваться вместе с президентом. Премиальный билет за $250 тыс. давал гостям право участвовать в особом круглом столе с Трампом во главе. Средства, собранные от продажи этих билетов, должны были пойти на нужды национального комитета Республиканской партии и кампанию по переизбранию Трампа. Однако вместо своего флоридского курорта Трампу пришлось отправиться в Белый дом на встречу с одним из своих главных идеологических противников — лидером демократического меньшинства в сенате Чаком Шумером.

Гольф-клуб и курорт Мар-а-Лаго Дональда Трампа во Флориде

Reuters

И всё это из-за главного финансового документа страны. Дело в том, что, если демократы во главе с Шумером не одобрят проект временного бюджета правительства, который был принят палатой представителей, это автоматически приведёт к остановке работы большинства федеральных служб, ведь их зарплатные и операционные фонды на новый финансовый год не будут утверждены. Американский конгресс уже три раза принимал временные проекты бюджетов, чтобы отсрочить необходимость окончательного компромисса между двумя партиями. Но документ не может быть принят без одобрения демократами, так как преимущество у республиканцев составляет всего лишь 51 голос из 100, тогда как для вступления его в силу требуется не менее 60 голосов.

При этом возглавляемые Шумером сенаторы-демократы требуют принять бюджет и иммиграционное законодательство одним пакетом, в том числе и обновлённую программу помощи молодым мигрантам DACA, действие которой приостановил Трамп. Белый дом же призывает оппозицию принять бюджет отдельно, взамен обещая переговоры по миграционному вопросу. Демократическая партия отказывается согласовывать в том числе и бюджет на строительство стены на границе с Мексикой — одного из главных предвыборных обещаний Трампа.

Издание The Hill сообщает, что формат встречи «один на один» между Трампом и Шумером обеспокоил ведущих республиканцев, которые полагают, что без идеологической поддержки президент может пообещать демократам слишком много, чтобы отсрочить остановку работы правительства.

«Игра на нервах»

Данная ситуация не приведёт к действительной остановке работы правительства и является лишь взаимной игрой на нервах, рассказал в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер

Reuters

© Joshua Roberts

«Это вопрос чисто политической игры на нервах. Эта ситуация специально взвинчивается, потому что Трамп в который раз пытается взять верх в решении бюджетных проблем. Для него сейчас это очень важно, потому что Америка вступила в 2018 год, не имея утверждённого бюджета, поэтому федеральное правительство финансируется по временным схемам. Они, по существу, продолжают финансирование, которое было заложено в 2017 году. Система идёт на автопилоте. Если это продолжать, то смены приоритетов, которую бы хотела видеть эта администрация: увеличения военных расходов и сокращения социальных, — не произойдёт», — пояснил эксперт.

Васильев считает, что, если каждая из сторон посчитает, что американцы обвинят их в прекращении работы федеральных служб, соглашение будет достигнуто очень быстро.

«На сегодняшний день это психологическая ситуация: у кого первого дрогнут нервы. Она не является патовой, и возникала она уже неоднократно в американской политике. Выход всегда есть: закон о краткосрочном финансировании. Если надо будет действительно объявлять о закрытии правительства и стороны решат, что сейчас это политически невыгодно, решение будет принято очень быстро. Основная проблема для Трампа — кого американское общественное мнение сделает виноватым в закрытии правительства», — заключил эксперт.

О выгребных ямах

Напомним, администрация бывшего президента США Барака Обамы летом 2012 года разработала и ввела в действие программу DACA, которая предоставляла защиту от высылки из США нелегальным иммигрантам, прибывшим в страну в детском возрасте. Лицам, подпадающим под действие DACA, каждые два года предоставляли бумагу, дававшую им иммунитет перед иммиграционной и таможенной полицией государства (ICE).

Чтобы участвовать в программе, требовалось соответствовать ряду параметров. Воспользоваться отсрочкой могли мигранты, прибывшие в США в возрасте до 16 лет. При этом на момент начала действия программы они должны были быть моложе 30 лет, не иметь судимостей, являться студентами или выпускниками американских учебных заведений и т.д. Мигрантов, получивших отсрочку, в народе назвали мечтателями (dreamers).

В прошлый раз переговоры по компромиссу о программе DACA фактически сорвал сам Дональд Трамп, назвав страны Африки, Гаити и Сальвадор «выгребными ямами» и предложив вместо мигрантов из этих государств увеличить квоты для прибывающих на постоянное место жительства в США европейцев. Также он снова начал делать заявления о строительстве стены на границе с Мексикой — ещё одного пункта бюджета, который отказываются согласовывать демократы.