Переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель: Обнадёживающая реальность

Автор:

Полонский Андрей

Сам факт визита Ангелы Меркель в Москву, о котором было объявлено почти одновременно с убийством генерала Сулеймани, уже явился определённым знаком и посланием Вашингтону. Хотя стороны тщательно избегали такой прямой трактовки события и заверяли, что встречаются «сверить часы», она сразу прочитывалась между строк. Итоги переговоров только подтвердили эту точку зрения, о чём пишут сегодня многие западные газеты. «Тот факт, что Меркель не садится на рейс в Вашингтон, примечателен», – говорит британская Financial Times. «В значимых вопросах Меркель и Путин объединились», – идёт ещё дальше немецкая Welt .

«Северный поток – 2» должен быть достроен. Экстерриториальные санкции неприемлемы

Первое и важнейшее заявление, которое сделала по итогам переговоров с Владимиром Путиным госпожа германский канцлер, – о недопустимости американских экстерриториальных санкций. «"Северный поток" должен быть достроен, – подчеркнула она, – несмотря на любые санкции».

Российский президент назвал сроки: есть некоторое затягивание, но его действительно можно завершить. Хочу повторить, что мы не считаем правильными экстерриториальные санкции и поэтому поддерживаем этот проект по-прежнему, как и раньше.

О том, что проект будет завершён вне зависимости от позиции американцев, заявил и Владимир Путин: «Мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно. Без привлечения иностранных партнёров. Вопрос в сроках. Окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев, но, надеюсь, до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает».

Тема эта выходит далеко за пределы строительства одного отдельно взятого газопровода. Она в первую очередь свидетельствует о готовности и России, и Германии (а возможно, и других крупнейших европейских государств) противостоять чрезвычайно опасной тенденции США придавать своему закону статус экстерриториального и всемирного, действуя по праву сильного, которому якобы никто не может противостоять. О такой американской стратегии писал в блоге на сайте «Эхо Москвы» 10 января, накануне визита Меркель в Москву, живущий в Лондоне адвокат Константин Добрынин: «США не выше закона. Они и есть закон».

«Вашингтон соблюдает свои законы и требует этого повсеместно по всему миру, – пишет почти с вожделением Добрынин. – Это и есть глобальный правовой подход, который лежит в основе претензий на роль сверхдержавы. Сила Америки – это сила закона + возможность обеспечить всестороннее и полноценное применение законодательства. В любой точке земного шара».

«США не выше закона, они и есть закон», – считает адвокат Константин Добрынин. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Выражено с предельной откровенностью. Пожалуй, так ещё не формулировали. И совершенно понятно, что подобная трактовка международного права ведёт к окончательному размыванию понятия о национальном суверенитете, о чём мечтали бы многие, слишком многие прямые враги России.

Однако этим мечтам не суждено сбыться, они остаются лишь одной из чрезвычайно опасных форм современной антиутопии. И итоги визита Ангелы Меркель в Москву стали тому ещё одним существенным свидетельством.

Иранская ядерная сделка должна работать

Ещё одним важнейшим и чрезвычайно значимым вопросом, в котором Россия и Германия продемонстрировали общность подходов, стала иранская ядерная сделка. Ангела Меркель заявила на пресс-конференции в Москве, что Германия остаётся верна ей вне зависимости от того давления, которое США оказывают и на Иран, и на своих европейских партнёров. «Нужно, чтобы институт для торговых обменов INSTEX в конечном итоге всё-таки начал работать», – констатировала она, высказавшись таким образом в поддержку европейской модели обхода американских санкций. На фоне неоднократных призывов Трампа к европейцам и России выйти из ядерной сделки с Ираном такое единодушие Москвы и Берлина выглядит более чем убедительно.

Общность интересов России и Германии

На пресс-конференции по итогам переговоров один из немецких журналистов задал госпоже канцлеру прямой вопрос: «Можно ли говорить о сближении России и Германии вопреки позиции США?» – и получил на него не менее прямой ответ. Ангела Меркель заявила, что Германия и Европа преследуют свои интересы, а Россия – свои и удаётся найти общность национальных интересов по многим вопросам даже тогда, когда в других областях эти интересы расходятся.

России и Германии удаётся найти общность национальных интересов по многим вопросам даже тогда, когда в других областях эти интересы расходятся. Фото: andriano.cz/Shutterstock.com

На самом деле именно подобная позиция, настаивающая на поиске баланса позиций суверенных государств при решении каждой отдельно взятой международной проблемы, и есть лучшее лекарство против попыток диктовать странам и народам некую волю из единого центра власти, который США мечтают расположить в Вашингтоне. Это не первый поход за мировым господством в истории, и, как и все предыдущие, он неминуемо обречён на крах. Переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель стали ещё одним ярким свидетельством этого.