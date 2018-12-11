Переговоры в шаге от пропасти

• 66 • Аналитика

В международном аэропорту Майкетия в Венесуэле приземлились 2 стратегических ракетоносца Ту-160. Вместе с ними из России прибыли Ил-62 и Ан-124 с персоналом и материально-техническим обеспечением. Официальная позиция: учения, которые проводят два государства. Но в пентагоне уже выразили обеспокоенность, что под самым боком у США появились машины, способные нести ядерные заряды. Наглядный ход Москвы в идущей дискуссии о договорах ДРСМД. Надо понимать, что это часть договорённостей между президентами Николасом Мадуро и Владимиром Путиным на встрече 5 декабря.

Сама встреча прошла в условиях, когда Венесуэла ежедневно приближается к системной катастрофе. Обусловленный внутренними и внешними причинами кризис все сильней тянет на дно латиноамериканскую страну. Возможностей для выхода из него у чавистов практически не осталось. Быть может, на переговорах с российским руководством Мадуро получил ту соломинку, зацепившись за которую Венесуэла все же не скатится в гражданскую войну или хотя бы получит некоторую отсрочку? Пока, скажем откровенно, шансов мало.

Венесуэльская катастрофа

После смерти Уго Чавеса руководимая его протеже страна погрузилась в хаос: гиперинфляция, исчисляемая на октябрь текущего года в 116000%, гуманитарная катастрофа, дефицит товаров и громадный отток населения. Международная организация по миграции посчитала: если в 2015 году свою Родину покинули 89 тысяч венесуэльцев, то в 2017 году их число увеличилось до 900 тыс. И тенденция не меняется. Кроме того, рухнули цены на нефть, а своим иностранным кредиторам Каракас остался должен колоссальные 155 млрд. долларов. Среди них и Россия: согласно некоторым оценкам Венесуэла должна российскому правительству и госкомпании "Роснефть" порядка 17 млрд. долларов.

В прошлом году Николас Мадуро уже прилетал в Москву и сумел договориться с Кремлем о реструктуризации долга на 3.15 млрд. долларов, однако ситуация только ухудшилась. Несмотря на погашение 50% долга (3.26 млрд. долларов) государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA перед "Роснефтью", вернуть остальную часть суммы будет намного сложней. В схожую ситуацию попали и другие страны, которым задолжала Венесуэла. Например, Китай, выделивший Каракасу более 60 млрд. долларов. Проблема в том, что уменьшение цены на нефть усложняет обслуживание долга. Есть и другая проблема. Так, по информации источника агентства Reuters, с января по август Каракас отправил в Китай 463 тыс. баррелей нефти в сутки, и поставки осуществлены своевременно. А вот у российской стороны есть претензии в связи с просрочками в поставках нефти. То есть венесуэльская PDVSA ведёт себя с китайскими партнёрами более ответственно. Если эта информация соответствует действительности, то на переговорах российский и венесуэльский президенты обсуждали именно этот вопрос.

Риски кредитования

Управление энергетической информации (EIA) прогнозировало падение добычи черного золота в Венесуэле до конца 2019 года. В таких условиях Каракас вынужден выбирать, кому из контрагентов выплачивать долги в первую очередь, а кому - во вторую. Страны из второй категории больше рискуют потерять вложенные средства из-за возможного дефолта Венесуэлы.

Кроме того, повышается угроза внешней агрессии против нее. Интервенцию не исключал сам Дональд Трамп в 2017 году, заявив про "опции военного вмешательства" для Венесуэлы. Это отмечал и российский посол в Венесуэле Владимир Заемский. Так в одном из интервью он напомнил об объявленном Вашингтоном возрождении доктрины Монро - декларации принципов внешней политики США, провозглашенной пятым американским президентом Джеймсом Монро в послании Конгрессу от 2 декабря 1823 года. В декларации Латинская Америка объявлялась зоной, закрытой для колонизации европейскими державами. Фактически данный регион превращался в "задний двор" США. Не стоит удивляться почему в подобных условиях Каракас выбрал Китай в качестве стороны, которой первой следует выслать нефть в счет долгов. Поднебесная намерена вложить в Латинскую Америку 250 млрд. долларов и не менее 1/5 от этого денежного объема приходится на Венесуэлу. Даже по минимальным оценкам объемы китайских инвестиций в три раза превосходят российские, а значит степень зависимости венесуэльской экономики от Китая намного существенней.

Пока еще гипотетическая война способна внести свои коррективы в планы стран-кредиторов Венесуэлы. Возможны два сценария. Первый - превращение Венесуэлы в латиноамериканский вариант Сирии с поправкой на местные условия. Второй - быстрое схлопывание чавистов под нажимом внешнего военного фактора с последующим взятием власти проамериканской оппозицией. Последняя, в случае успеха, станет исходить из принципа "война все спишет". Как раз в таком результате заинтересованы в Вашингтоне, поскольку появится шанс нанести урон сразу двум геополитическим противникам - России и Китаю, а заодно прибрать к рукам гигантские резервы венесуэльской нефти.

Можно не сомневаться в намерении американских транснациональных корпораций полностью подмять под себя нефтяной сектор Боливарианской Республики. Парадоксально, но при всех противоречиях между чавистами и Западом отдельные компании, например, Chevron, все же присутствуют в Венесуэле, но это не помешало правительству США пойти на жесткие меры в ее отношении. Президент Трамп выбрал стратегию агрессивного продвижения интересов стоящих за ним кланов внутри США, многие из которых относятся к американскому топливно-энергетического комплексу. Пока в качестве основного оружия против Каракаса вводятся жесткие санкции. К ним относится запрет американским финансовым институтам совершать какие-либо операции с долговыми обязательствами самой Венесуэлы и PDVSA. Таким образом, ущемляя отдельных игроков, хозяин Овального кабинета действует на перспективу в интересах целого кластера топливно-энергетического сектора.

Но пока вытеснение из Венесуэлы иностранных конкурентов для США является первоочередной задачей; как и в других частях света, в Латиноамериканском регионе идет серьезная борьба за доступ к ресурсам и рынкам. В Москве этого не могут не понимать и, очевидно, не в восторге от организованного американцами давления на Каракас. В этой связи требовать от чавистов быстрой выплаты долга недальновидно. С другой стороны, надо правильно взвесить все за и против. Опасно позволять Каракасу задерживать выплаты России нефтью в условиях, когда крупнейший за десятилетия гуманитарный кризис в Латинской Америке с каждым днем повышает риск скатывания Венесуэлы к вооруженному противостоянию. Тем не менее, российское руководство предложило Мадуро помощь в виде инвестиций в нефтяную отрасль на 5 млрд. долларов для увеличения добычи нефти плюс 1 млрд. долларов в производства добывающей отрасли. Смысл ясен: чем больше нефти сможет добывать Венесуэла, тем быстрее она станет ею расплачиваться как по старым счетам, так и по новым.

О чем говорили на переговорах

Из этого можно сделать следующий вывод. В Кремле рассчитывают, что чависты удержатся у власти достаточно долгий период, т.к. инвестиции такого масштаба не могут быть краткосрочными. Если же прогноз окажется ошибочным, то ситуация будет напоминать Ирак образца 2003 года, когда после вторжения коалиции во главе с американцами российская компания "Лукойл" была фактически вытеснена из страны. Новая администрация в Ираке заявила об утрате права российской компании разрабатывать крупнейшее иракское месторождение "Западная Курна-2". Только шесть лет спустя "Лукойлу" удалось вернуться. Другой пример - домайданная Украина, которой был выделен кредит в 3 млрд. долларов. Естественно, после переворота новая власть отказалась его выплачивать.

Повторение схожего или более жесткого сценария в Венесуэле явно не вписывается в планы российского руководства. Следовательно, можно представить меры поддержки, которые способна оказать Москва Каракасу помимо 6 млрд. новых инвестиций. Во-первых, на переговорах речь могла идти о поставках легкой нефти и разбавителей в случае наложения эмбарго на ее экспорт со стороны США. Без этих компонентов тяжелая венесуэльская нефть из пояса Ориноко не экспортируется. Во-вторых, временное облегчение чавистам принесло соглашение в рамках ОПЕК+ о снижении добычи нефти на 1.2 млн. баррелей в сутки, которое должно способствовать росту цен на "черное золото", а заодно платежеспособности Каракаса. Москва согласилась на снижение добычи на 228 тыс. баррелей в сутки. Решение ОПЕК+ было достигнуто 7 декабря и на момент переговоров между Путиным и Мадуро о нем не было известно. Однако о готовности снизить добычу нефти Путин, вероятней всего, заранее проинформировал своего венесуэльского коллегу. В-третьих, обсуждались взаиморасчеты с Россией при помощи венесуэльской криптовалюты El Petro, которая обеспечивается нефтью. По словам Мадуро, это предложение "уже вошло в планы по изучению и экономическую рабочую карту на ближайшие шесть лет". Работать в данном направлении с марта 2019 года будет совместная комиссия обеих стран. В-четвертых, можно выдвинуть предположение о наличии закрытой части беседы Путина и Мадуро. Она связана с геополитическими аспектами, поскольку Венесуэла одна из немногих, дружественно настроенных к России стран Латиноамериканского региона, особенно учитывая оттеснение от власти левых сил в Бразилии и Аргентине. Логично предположить, что после покушения на Мадуро и других подрывных действий против чавистов за последние годы, в российском руководстве рассматривается опция ограниченной помощи Каракасу в сфере обороны и безопасности. Например, через предоставление инструкторов, вооружения, военной и специальной техники, а также укрепление по линии обмена разведданными между спецслужбами обоих государств. Косвенно это предположение подтверждается словами министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса о том, что в ходе переговоров между двумя президентами "появилось много вопросов в военной сфере". В частности, речь шла об углублении взаимодействия в обслуживании оборудования, систем наземного базирования и воздушных систем.

Основная проблема состоит в том, что у Москвы нет возможностей повлиять на внутреннюю политику Венесуэлы. Максимум, чего можно добиться - продержать чавистов у власти определенное время. Когда же ситуация дойдет до полномасштабного вооруженного противостояния - а угроза этого велика - российскому руководству придется переходить к совсем иного рода мерам, если оно не желает утратить свои позиции в регионе. Возможно, вплоть до оказания прямой военной помощи. В этом случае ее масштабы будут меньше по сравнению с ресурсами, которые задействованы в Сирии из-за отдаленности Венесуэлы.

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