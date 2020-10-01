Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американец испугался и не смог повторить трюк Су-30СМ: Провал ВВС США сняли на в...
Парализованного выпускника Академии ФСБ похитили, чтобы отдать Украине. Тот спас...
«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэне...
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло...
Главная / Политика

Переговоры Украины, России и ОБСЕ по Донбассу засекретили

01 октября 2020, 13:20  •  27 • Политика
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Предложение РФ обнародовать записи со встречи трехсторонней группы вызвали скандал
Попытка представителей России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе нарушить "режим конфиденциальности" привела к тому, что встреча в среду, 30 сентября, была экстренно прервана. Такое решение приняла председатель ОБСЕ на Украине Хайди Грау, а киевская делегация его поддержала.
Как выяснилось, Россия вела видеозапись заседания трехсторонней группы, которое проходило в формате видеоконференции, и предложила обнародовать ее. Это вызвало возмущение представителей Украины и ОБСЕ. Обвинив Москву в "несанкционированных действиях", Грау отказалась продолжать переговоры по урегулированию в Донбассе. Вместо этого она предложила провести новую встречу и обсудить "единый кодекс поведения" для членов Трехсторонней группы, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источники.
Что так хотят скрыть от общественности Киев и ОБСЕ, не сообщается, хотя известно, что представители РФ и Украины – Борис Грызлов и Леонид Кравчук – серьезно повздорили на переговорах. Грызлов обвинил Киев в том, что его военные укрепляют позиции в зоне разведения сил, и предупредили, что со стороны ЛНР и ДНР могут быть предприняты аналогичные шаги. В ответ Кравчук потребовал не ставить Украине ультиматумов, поскольку она "не под Кремлем", передает "Коммерсант".
Это уже не первый скандал в Трехсторонней группе по урегулированию. Ранее Кравчук потребовал от Грызлова извинений. Эксперты полагают, что Киев намеренно провоцирует скандальные ситуации, чтобы заставить Москву выйти из переговров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
01 октября 2020, 03:15
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
01 октября 2020, 03:15
Лаврова не услышали? Азербайджан нанёс массированный удар по Карабаху
01 октября 2020, 01:25
"Спрятались за спину союзников": Россия призвала защитников Навального прекратить подтасовку фактов
01 октября 2020, 09:40
Карабах и Белоруссия: зачем Макрон звонил Путину
01 октября 2020, 03:15
"Необходимо принять меры": МИД России предупредил о переброске боевиков в Карабах
01 октября 2020, 09:40
Война в Карабахе перекинется на Россию - Bloomberg
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 сентября 2020, 14:30
«Украина разваливается без помощи Путина» – Гордон
27 сентября 2020, 01:10
Допа и Гепа уводят Харьков
25 сентября 2020, 09:45
Долговой пузырь на украинском рынке газа зимой может лопнуть
27 сентября 2020, 01:10
Захарова назвала новую угрозу для России: "А теперь самый главный вопрос"
28 сентября 2020, 07:25
России повезло, что Макрон "слил" разговор с Путиным о Навальном: Политолог объяснил, кто выиграет
26 сентября 2020, 04:05
"План провалился": Западные лидеры пытаются спустить дело Навального на тормозах - Лурье
28 сентября 2020, 22:05
"Будет бить вся российская армия": Баранец об участии Москвы в войне Армении и Азербайджана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.