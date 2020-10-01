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Переговоры Украины, России и ОБСЕ по Донбассу засекретили
01 октября 2020, 13:20 • 27 • Политика
Предложение РФ обнародовать записи со встречи трехсторонней группы вызвали скандал
Попытка представителей России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе нарушить "режим конфиденциальности" привела к тому, что встреча в среду, 30 сентября, была экстренно прервана. Такое решение приняла председатель ОБСЕ на Украине Хайди Грау, а киевская делегация его поддержала.
Как выяснилось, Россия вела видеозапись заседания трехсторонней группы, которое проходило в формате видеоконференции, и предложила обнародовать ее. Это вызвало возмущение представителей Украины и ОБСЕ. Обвинив Москву в "несанкционированных действиях", Грау отказалась продолжать переговоры по урегулированию в Донбассе. Вместо этого она предложила провести новую встречу и обсудить "единый кодекс поведения" для членов Трехсторонней группы, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источники.
Что так хотят скрыть от общественности Киев и ОБСЕ, не сообщается, хотя известно, что представители РФ и Украины – Борис Грызлов и Леонид Кравчук – серьезно повздорили на переговорах. Грызлов обвинил Киев в том, что его военные укрепляют позиции в зоне разведения сил, и предупредили, что со стороны ЛНР и ДНР могут быть предприняты аналогичные шаги. В ответ Кравчук потребовал не ставить Украине ультиматумов, поскольку она "не под Кремлем", передает "Коммерсант".
Это уже не первый скандал в Трехсторонней группе по урегулированию. Ранее Кравчук потребовал от Грызлова извинений. Эксперты полагают, что Киев намеренно провоцирует скандальные ситуации, чтобы заставить Москву выйти из переговров.
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