Переговоры Трампа и Си Цзиньпина на G20: Кто кого?

Автор:

Кучер Егор

Со встречей Дональда Трампа и Си Цзиньпина международное сообщество связывало большие ожидания. Часть экономистов утверждали, что президент США усилит давление на Китай и потребует больших уступок. Ведь перед саммитом G20 Вашингтон пригрозил обложить китайские товары новыми и беспрецедентными по масштабам пошлинами, а также ввёл технологические и экономические санкции против телекоммуникационного гиганта Huawei.

Другие экономисты говорили, что санкции против Huawei — козырь уже в руках Си Цзиньпина, который объявит снятие ограничений против этой компании необходимым условием для вообще любой торговой сделки с США.

Вашингтон также утверждает, что поводом для новых угроз в адрес Пекина стало несоблюдение китайцами ряда условий, якобы согласованных ранее. Китай все обвинения отвергает. Среди претензий со стороны США — кража американской интеллектуальной собственности и кибератаки на компании.

Вместе с тем обе стороны понимают, что торговая сделка в любом виде необходима. На США и Китай теперь уже давят международное сообщество, мировые финансовые институты, которые заявляют, что продолжение торговой войны приведёт к глобальным потерям абсолютно для всех. Поэтому минимальной задачей обеих сторон было договориться хоть о чём-то и при этом сохранить лицо. Однако в нынешних переговорах всё же есть победитель и проигравший.

Очень хорошие переговоры

Самый главный итог 80-минутных переговоров Трампа и Си Цзиньпина: США отказываются «на неопределённое время» от введения дополнительных пошлин на 350 млрд долларов. Вашингтон делает это для того, чтобы «продолжить переговоры с того места, где они остановились». По словам Трампа, взамен Китай резко увеличит импорт американской сельскохозяйственной продукции. Президент США назвал встречу «великолепной» и отметил, что страны идут по верному пути.

Президент США назвал встречу «великолепной» и отметил, что страны идут по верному пути. Фото: www.globallookpress.com

Вчера у меня была отличная встреча с президентом Китая Си, гораздо лучше, чем ожидалось. Я согласился не увеличивать уже существующие тарифы, которые мы взимаем с Китая, пока мы продолжаем переговоры. Китай согласился, что в ходе переговоров они начнут закупать большие объёмы сельскохозяйственной продукции у наших замечательных фермеров. По просьбе наших высокотехнологичных компаний и президента Си я согласился разрешить китайской компании Huawei покупать у них продукцию, которая не повлияет на нашу национальную безопасность,

— написал Трамп в своём Twitter после встречи.

Президент США отметил, что самое главное — продолжение переговоров, качество которых для него важнее скорости. «Я не спешу, но всё выглядит очень хорошо», — добавил Трамп и заявил, что пока никакого снижения существующих торговых пошлин для Китая не будет.

Китайская сторона между тем оценила такие итоги как несомненную победу Си Цзиньпина. Так, Xinhua победоносно отмечает: «США говорят, что больше НЕ БУДУТ вводить новые пошлины на китайский экспорт».

При этом большинство китайских СМИ и экспертов отмечают, что Си не гарантировал Трампу, что Китай нарастит импорт сельхозпродукции из США, а пообещал «подумать» об этом, так же как США «думают» о том, какова может быть отсрочка от введения американских пошлин на 350 млрд долларов.

И, конечно, главный фактор — санкции против Huawei. Трамп, как и предсказывали американские аналитики, пошёл на попятную и сдал свои позиции в этом вопросе.

«Президент Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин договорились о перемирии в торговой войне, что устранит некоторые ограничения на покупку компанией Huawei Technologies Co. высокотехнологичного оборудования в США <…>. Трамп сказал, что он оставляет решение вопроса Huawei до конца переговоров, но на данный момент китайский телекоммуникационный гигант надеется получить значительную отсрочку. Президент заявил, что американские фирмы могут отгружать товары компании Huawei, которую в правительстве США называют угрозой национальной безопасности», — пишет об этом The Wall Street Journal.

Трамп пояснил, почему он готов не вводить санкции против Huawei.

Мне нравятся наши компании, продающие товары другим людям, поэтому я позволил этому случиться,

— приводит слова Трампа Bloomberg.

Здесь следует вспомнить и отметить, что введение санкций против Huawei вызвало волну возмущения у американских компаний, которые тесно сотрудничают с китайской корпорацией. Ровно так же уже более года страдают и американские фермеры, которые несут убытки из-за ответных мер Китая в торговой войне. Поэтому Трамп сделал шаг навстречу американским технологическим компаниям и фермерам, однако, получив сомнительные на данном этапе выгоды, понёс политические потери.

Дональд Трамп, Синдзо Абэ и Си Цзиньпин на саммите G20 в Осаке. Фото: www.globallookpress.com

Кто кого?

Буквально за день до встречи Трампа и Си Цзиньпина китайские чиновники рассказали американским журналистам, что лидер Китая будет требовать от президента США отмены санкций против Huawei. Примечательно, что об этом, оказывается, заранее были осведомлены и в Конгрессе США, где пообещали Трампу тёплый приём, если он сделает хотя бы шаг назад в деле Huawei. А он взял и сделал.

Конечно, можно посмотреть на ситуацию с другой стороны. Трамп объявил о санкциях против Huawei, чем напугал Китай и ряд компаний в США, а затем ловко использовал это в качестве аргумента для того, чтобы заставить Пекин нарастить сельскохозяйственные закупки.

Однако победа — это результат, а не слова. И пока пошлин США нет, как нет и увеличения закупок сельхозпродукции Китаем, а санкции против Huawei не могут быть отменены, так как толком и не вводились, хотя угроза была реальной.

Разворот? Дональд Трамп предполагает, что он позволит Huawei снова приобретать американские технологии!

— торжествующе сообщила китайская корпорация в своём Twitter.

Парадоксально, но в США и Китае оценили прошедшие переговоры как очевидную победу Си Цзиньпина. Американские чиновники не могут поверить, что Трамп, называвший Huawei угрозой национальной безопасности, так легко допустил, что санкций против неё не будет.

Huawei — один из немногих мощных рычагов, при помощи которых мы должны заставить Китай играть честно в торговле. Если президент Трамп отступит, а, по-видимому, он это и делает, это резко подорвёт нашу способность изменить нечестную торговлю со стороны Китая,

— заявил лидер сенатского меньшинства, демократ Чак Шумер.

Марко Рубио, ещё один влиятельный сенатор, призвал вынести вопрос о снятии санкций с Huawei на голосование Конгресса и применить парламентское право вето, чтобы связать руки Трампу.

«Если президент Трамп согласится отменить недавние санкции против Huawei, он совершит катастрофическую ошибку. Это разрушит доверие к предупреждениям его администрацией об угрозе со стороны компании, никто никогда больше не воспримет их всерьёз», — заявил Рубио в Twitter.

Если подводить итоги прошедшим переговорам, то Си Цзиньпин может записать себе в актив снятие санкций с Huawei и согласие Трампа не вводить новые пошлины на 350 млрд долларов.

Чем может похвастаться Трамп? Он добился лишь согласия Китая на продолжение переговоров и получил заверения, что Пекин сможет увеличить закупку сельхозпродукции (о параметрах пока не сообщают ни Пекин, ни Белый дом).

При сопоставлении этих достижений нынешняя «квази-сделка» не выглядит равноправной. Очевидно, что встреча прошла по сценарию Си Цзиньпина, который хотел разыграть карту Huawei и сделал это. Трамп же получил пресловутое «продолжение переговоров с того места, где они прервались». Так, будто бы их прервал Китай, хотя, как мы знаем, сам Трамп месяц назад обвинил Пекин в несоблюдении договорённостей, отменил переговоры и стал грозить санкциями. Так что аргумент о продолжении переговоров — пиррова победа.

Это также указывает на тот факт, что продолжение переговоров было куда больше необходимо Трампу, чем Си Цзиньпину. Перед встречей лидеров глава МВФ Кристин Лагард едва ли не напрямую возложила на США ответственность за отсутствие переговоров с Китаем и выразила обеспокоенность, что Вашингтон вместо диалога переходит к новым угрозам по пошлинам и Huawei.

Китайские чиновники и пресса встречают Си Цзиньпина как триумфатора. А вот Трампа, «застрявшего» в Южной Корее, ожидает очень большой шквал критики, хотя в этот раз президент США всё-таки сделал шаг навстречу Пекину и попытался договориться, что так и не будет понято американским истеблишментом.