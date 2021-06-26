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Переговоры с Москвой по газу в Киеве свели к летающим карандашам

26 июня 2021, 06:35  •  107 • Политика
Представители Киева на переговорах с "Газпромом" рассказали, как происходило взаимодействие и кто присутствовал на встречах. Они свели переговоры по газу в 2014 году к летающим карандашам, микрофонам и походам в туалет.
Лана Зеркаль и Андрей Коболев входили в состав делегации, которая вела переговоры с компанией "Газпром" о поставках газа на Украину в 2014 году. Они отметили, что третьей стороной был Гюнтер Эттингер. На тот момент всё ещё был еврокомиссаром по энергетике.
В интервью изданию LB.ua Зеркаль (в 2014 году она был замглавы МИД Украины) рассказала, что Эттингер выполнял роль посредника, но срок его полномочий истекал, поэтому он стремился довести переговоры до логического завершения. Зеркаль выставила его как человека весьма эмоционального.
"В ходе переговоров, бывало, бросал карандаши то в нас, то в русских", - отметила она и добавила, что у неё даже сохранилась фотография с той встречи.
Бывший председатель украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что на переговорах в Москве постоянно ощущал прессинг со стороны русских. Например, они якобы приглашали в переговорный зал людей и даже не представляли их украинской стороне, а также не объясняли, зачем эти люди там находятся.
По словам Коболева, обстановка была очень напряжённой. Всё помещение было "напичкано микрофонами". Зеркаль и Коболев во время интервью попытались создать ощущение, что в Москве на переговорах они были чуть ли не в плену. Членов украинской делегации, как они уверяют, без сопровождения даже в туалет не отпускали.

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