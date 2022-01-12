Переговоры Россия-НАТО проходят на фоне обстрелов в Донбассе. Киев строит миролюбивую гримасу

Украина продолжает обстрелы населённых пунктов Донбасса на фоне переговоров Россия-НАТО, заявил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) на переговорах в Трёхсторонней контактной группе Родион Мирошник.

В ДНР обстрелам подверглись Новоласпа, Коминтерново, Горловка, Весёлое и Александровка. В ЛНР сообщается об обстрелах Калиново, Калиновки, Молодёжного и Голубовского.

Киев браво заявлял о возобновлении режима прекращения огня и строил миролюбивую гримасу. Тогда кураторам это было нужно, сегодня уже нет,

- пишет Мирошник в своём телеграмм-канале.

Украина применяет против республик Донбасса крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие, а также миномёты и гранатомёты. Не исключено, что ситуация будет обостряться и дальше. По словам Мирошника, пока вопрос не будет решён кардинально, будут постоянные срывы.