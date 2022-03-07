Переговоры Россия - Украина. Третий раунд: Русские уже на пути в Белоруссию

Делегация России уже вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной.

О том, что делегация России уже вылетела в Белоруссию для проведения третьего раунда переговоров с Украиной по поводу сложившейся ситуации, сообщает Sputnik Беларусь.

Будет ли этот раунд более успешным, покажет время. Пока же Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, начатую 24 февраля, а украинские власти принимают одно рисковое решение за другим.

Напомним, вслед за раздачей стрелкового оружия в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский принял решение выпустить из тюрем и украинских националистов. В украинских городах началась паника, мародёрство и убийства на улицах мирных граждан.