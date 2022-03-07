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Переговоры Россия - Украина. Третий раунд: Русские уже на пути в Белоруссию

07 марта 2022, 13:10  •  240 • Политика
Делегация России уже вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной.
О том, что делегация России уже вылетела в Белоруссию для проведения третьего раунда переговоров с Украиной по поводу сложившейся ситуации, сообщает Sputnik Беларусь.
Будет ли этот раунд более успешным, покажет время. Пока же Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, начатую 24 февраля, а украинские власти принимают одно рисковое решение за другим.
Напомним, вслед за раздачей стрелкового оружия в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский принял решение выпустить из тюрем и украинских националистов. В украинских городах началась паника, мародёрство и убийства на улицах мирных граждан.

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