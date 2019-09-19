Переговоры России, Украины и ЕС по газу завершились

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Трёхсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии завершились в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.

РИА Новости

Отмечается, что переговоры продлились около 40 минут. Ранее сообщалось о начале консультаций в Брюсселе. В переговорах от России приняли участие министр энергетики Александр Новак и глава Газпрома Алексей Миллер. Украинскую сторону представляли министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель и председатель «Нафтогаза» Андрей Коболев, а ЕС — зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

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