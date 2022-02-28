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Переговоры России и Украины так и не начались. Причину назвал белорусский политолог

28 февраля 2022, 00:55  •  10 • Политика
Переговоры России и Украины так и не начались. Причину назвал белорусский политолог Юрий Воскресенский. По его словам, переговорщики со стороны Киева всё ещё в пути, поскольку следуют к месту встречи через Польшу.
Согласно информации "Sputnik Беларусь", переговоры между Россией и Украиной на данный момент так и не стартовали.
Более того, их начала в ближайшие часы ожидать не приходится, добавляет издание, ссылаясь на собственный источник.
Ситуацию в разговоре с РИА Новости прояснил белорусский политолог Юрий Воскресенский. По его словам, украинские переговорщики всё ещё в пути.
Дело в том, что они следуют к границе с республикой через Польшу. Они считают, что таким способом увеличат уровень безопасности своего передвижения.
Соответственно, встреча состоится только утром 28 февраля. Эксперт добавил, что в состав делегации с Украины входят всего четверо-пятеро представителей. В их числе Давид Арахамия, возглавляющий фракцию "Слуги народа" в Верховной раде.

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