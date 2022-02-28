Переговоры России и Украины так и не начались. Причину назвал белорусский политолог Юрий Воскресенский. По его словам, переговорщики со стороны Киева всё ещё в пути, поскольку следуют к месту встречи через Польшу.

Согласно информации "Sputnik Беларусь", переговоры между Россией и Украиной на данный момент так и не стартовали.

Более того, их начала в ближайшие часы ожидать не приходится, добавляет издание, ссылаясь на собственный источник.

Ситуацию в разговоре с РИА Новости прояснил белорусский политолог Юрий Воскресенский. По его словам, украинские переговорщики всё ещё в пути.

Дело в том, что они следуют к границе с республикой через Польшу. Они считают, что таким способом увеличат уровень безопасности своего передвижения.

Соответственно, встреча состоится только утром 28 февраля. Эксперт добавил, что в состав делегации с Украины входят всего четверо-пятеро представителей. В их числе Давид Арахамия, возглавляющий фракцию "Слуги народа" в Верховной раде.