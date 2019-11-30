Переговоры России и Украины по газу споткнулись о "технические моменты" - Новак

Новые переговоры по газу между Россией и Украиной могут состояться уже на следующей неделе. Об этом рассказал Александр Новак в кулуарах Форума стран - экспортёров газа (ФСЭГ).

По его словам, прошедшие 28 ноября газовые переговоры с украинской стороной завершились весьма конструктивно. Тем не менее остался ряд дополнительных обсуждений и рассмотрений технического характера, который сейчас дорабатывают специалисты.

В этой связи глава Минэнерго не исключил, что следующие двусторонние переговоры России и Украины по вопросу транзита газа в ЕС могут пройти уже на следующей неделе.