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Переговоры России и Украины по газу споткнулись о "технические моменты" - Новак

30 ноября 2019, 05:09  •  100 • Политика
В России назвали конструктивной встречу с Украиной по газу, однако остался ряд "технических моментов". Новые переговоры могут состояться уже на следующей неделе, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Новые переговоры по газу между Россией и Украиной могут состояться уже на следующей неделе. Об этом рассказал Александр Новак в кулуарах Форума стран - экспортёров газа (ФСЭГ).
По его словам, прошедшие 28 ноября газовые переговоры с украинской стороной завершились весьма конструктивно. Тем не менее остался ряд дополнительных обсуждений и рассмотрений технического характера, который сейчас дорабатывают специалисты.
В этой связи глава Минэнерго не исключил, что следующие двусторонние переговоры России и Украины по вопросу транзита газа в ЕС могут пройти уже на следующей неделе.
"Да, я думаю такая возможность есть. Нам доложат о результатах", - цитирует ТАСС слова министра.

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