Переговоры России и Украины. Новый раунд: Защита усилена, улицы Стамбула перекрыты

В Стамбуле перед началом переговоров России и Украины усилили меры безопасности. Улицы города будут перекрыты.

Встреча делегаций начнётся в 10:30 по московскому времени. Представители России и Украины встретятся во дворце Долмабахче на берегу Босфора.

Уточняется, что во время прибытия службы безопасности перекроют улицы. Россия рассчитывает, что на переговорах будет достигнут определённый, конкретный результат, пишет ТАСС.

Как известно, делегацию России возглавляет советник президента России Владимир Мединский. Со стороны Украины прибыли министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с представителями Москвы и Киева.