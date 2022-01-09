Переговоры России и США в Женеве начнутся с ужина

Делегация из России прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности. Стало известно расписание предстоящих встреч.

Делегацию из России возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, а американскую делегацию - первый замгоссекретаря Уэнди Шерман. Сначала стороны проведут так называемые "предварительные" переговоры, которые состоятся в формате ужина.

В понедельник, 10 января, встреча пройдёт уже в закрытом формате. Именно на ней будут обсуждаться основные вопросы. После консультаций России и США в Брюсселе состоится заседание Совета Россия - НАТО, указано в сообщении МИД России.