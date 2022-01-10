Переговоры России и США начались потрясающе, заявил Рябков

Сергей Рябков по итогам предварительного раунда переговоров со своей американской визави в Женеве заявил, что начало было положено потрясающее.

В Женеве состоялись предварительные переговоры России и США. Первыми комментариями по итогам встречи поделился заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который, собственно, и положил начало целой серии встреч с нашими визави:

Дискуссия в Женеве прошла "потрясающе", оптимизм есть, - так Рябков оценил беседу с замгоссекретаря США Венди Шерман.

Разговор был сложным, но деловым, продолжил Сергей Рябков, чьи слова передаёт"РИА Новости, публикуя короткое видео в своём официальном телеграм-канале.

Также замминистра добавил, что после первого контакта с делегацией США в Женеве стороны "погрузились в материю предстоящих дел":

Думаю, что завтра мы не будем времени тратить.

Основной раунд переговоров пройдёт в понедельник, 10 января. Об основных позициях сторон мы рассказывали ранее.