|
Переговоры России и США начались потрясающе, заявил Рябков
10 января 2022, 00:25 • 159 • Политика
Сергей Рябков по итогам предварительного раунда переговоров со своей американской визави в Женеве заявил, что начало было положено потрясающее.
В Женеве состоялись предварительные переговоры России и США. Первыми комментариями по итогам встречи поделился заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который, собственно, и положил начало целой серии встреч с нашими визави:
Разговор был сложным, но деловым, продолжил Сергей Рябков, чьи слова передаёт"РИА Новости, публикуя короткое видео в своём официальном телеграм-канале.
Также замминистра добавил, что после первого контакта с делегацией США в Женеве стороны "погрузились в материю предстоящих дел":
Основной раунд переговоров пройдёт в понедельник, 10 января. Об основных позициях сторон мы рассказывали ранее.
Подпишитесь на нас
159
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 января 2022, 13:10
|
04 января 2022, 03:50
|
07 января 2022, 07:40
|
06 января 2022, 11:15
|
06 января 2022, 03:05
|
06 января 2022, 12:25
|
06 января 2022, 14:45