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Переговоры России и США начались потрясающе, заявил Рябков

10 января 2022, 00:25  •  159 • Политика
Сергей Рябков по итогам предварительного раунда переговоров со своей американской визави в Женеве заявил, что начало было положено потрясающее.
В Женеве состоялись предварительные переговоры России и США. Первыми комментариями по итогам встречи поделился заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который, собственно, и положил начало целой серии встреч с нашими визави:
Дискуссия в Женеве прошла "потрясающе", оптимизм есть, - так Рябков оценил беседу с замгоссекретаря США Венди Шерман.
Разговор был сложным, но деловым, продолжил Сергей Рябков, чьи слова передаёт"РИА Новости, публикуя короткое видео в своём официальном телеграм-канале.
Также замминистра добавил, что после первого контакта с делегацией США в Женеве стороны "погрузились в материю предстоящих дел":
Думаю, что завтра мы не будем времени тратить.
Основной раунд переговоров пройдёт в понедельник, 10 января. Об основных позициях сторон мы рассказывали ранее.

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