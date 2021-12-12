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Переговоры "Украины с Украиной": Захарова указала Западу на "халтуру"

12 декабря 2021, 16:10  •  146 • Политика
Расписались в неспособности ответить за собственные ошибки - так прокомментировала призыв G7 к диалогу между Россией и Украиной официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как отметила Мария Захарова в своём Telegram-канале, "страны G7 призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров".
"Сделав это, они расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки", - считает Захарова.
По её словам, ошибок немало. Например, вмешательство во внутренние дела Украины. А оно привело "к фатальному расколу в обществе".
Мария Захарова подчеркнула, что страны Запада "переваливают ответственность на Россию за собственную халтуру".
"Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной", - заметила официальный представитель МИД России.

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