Переговоры "Украины с Украиной": Захарова указала Западу на "халтуру"

Расписались в неспособности ответить за собственные ошибки - так прокомментировала призыв G7 к диалогу между Россией и Украиной официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отметила Мария Захарова в своём Telegram-канале, "страны G7 призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров".

"Сделав это, они расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки", - считает Захарова.

По её словам, ошибок немало. Например, вмешательство во внутренние дела Украины. А оно привело "к фатальному расколу в обществе".

Мария Захарова подчеркнула, что страны Запада "переваливают ответственность на Россию за собственную халтуру".

"Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной", - заметила официальный представитель МИД России.