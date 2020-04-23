Переговоры "нормандской четвёрки" онлайн: Готовится саммит по Донбассу в формате видеоконференции - источники

Встреча "нормандской четвёрки" по ситуации в Донбассе может состояться уже на следующей неделе в формате видеоконференции. О подготовке к переговорам сообщили сразу два источника.

Речь идёт о переговорах с участием президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии. Темой обсуждения, как и всегда, станет ситуация в Донбассе, ход выполнения Минских соглашений, а также другие вопросы урегулирования военного конфликта в регионе.

Из двух разных источников приходит информация о подготовке встречи лидеров четырёх стран. Формат встречи будет в режиме видеоконференции, - написал в Twitter военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.

Фото: скриншот Twitter/@Marochko_Andrey