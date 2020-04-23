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Переговоры "нормандской четвёрки" онлайн: Готовится саммит по Донбассу в формате видеоконференции - источники
23 апреля 2020, 00:10 • 59 • Политика
Встреча в "нормандском формате" может состояться уже на следующей неделе в формате видеоконференции, сообщают источники. Официальные лица пока молчат.
Встреча "нормандской четвёрки" по ситуации в Донбассе может состояться уже на следующей неделе в формате видеоконференции. О подготовке к переговорам сообщили сразу два источника.
Речь идёт о переговорах с участием президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии. Темой обсуждения, как и всегда, станет ситуация в Донбассе, ход выполнения Минских соглашений, а также другие вопросы урегулирования военного конфликта в регионе.
Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.
Фото: скриншот Twitter/@Marochko_Andrey
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