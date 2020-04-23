Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работат...
"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало ...
Главы областных администраций Украины готовят обращения к российскому руководств...
На три части: сценарий развала Украины расписан и утверждён постранично
Главная / Политика

Переговоры "нормандской четвёрки" онлайн: Готовится саммит по Донбассу в формате видеоконференции - источники

23 апреля 2020, 00:10  •  59 • Политика
Встреча в "нормандском формате" может состояться уже на следующей неделе в формате видеоконференции, сообщают источники. Официальные лица пока молчат.
Встреча "нормандской четвёрки" по ситуации в Донбассе может состояться уже на следующей неделе в формате видеоконференции. О подготовке к переговорам сообщили сразу два источника.
Речь идёт о переговорах с участием президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии. Темой обсуждения, как и всегда, станет ситуация в Донбассе, ход выполнения Минских соглашений, а также другие вопросы урегулирования военного конфликта в регионе.
Из двух разных источников приходит информация о подготовке встречи лидеров четырёх стран. Формат встречи будет в режиме видеоконференции, - написал в Twitter военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.
Фото: скриншот Twitter/@Marochko_Andrey

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
22 апреля 2020, 22:10
"Громкая ссора" Путина и наследного принца Сальмана. Кому выгоден "ультиматум русским"?
22 апреля 2020, 20:10
"Предсказывать надо не прошлое, а будущее": Сатановский послал финансиста Демуру... за гречкой
22 апреля 2020, 22:10
Зеленскому подсказали способ закончить конфликт в Донбассе
22 апреля 2020, 22:10
"Ты нас всех убьёшь": Психотерапевт дал онлайн-консультацию Трампу
22 апреля 2020, 22:10
"Никакого снижения не будет": Глава Минэнерго выступил против дешёвого бензина в России
23 апреля 2020, 00:10
"У вас сейчас нет защиты - ни социальной, ни правовой": Мэр Сибая посмеялся над безработными горожанами
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 апреля 2020, 00:10
"У вас сейчас нет защиты - ни социальной, ни правовой": Мэр Сибая посмеялся...
23 апреля 2020, 00:10
"Странное самоубийство": Депутат Мосгордумы усомнился в информации о гибели...
23 апреля 2020, 00:10
Сытый Киев на фоне бедствующей Украины: почему Зеленский ничего не предпринимает
23 апреля 2020, 00:10
"Северный поток - 2" стал занозой для властей США
23 апреля 2020, 00:05
«В рамках первой очереди подключатся семь регионов»: платформа выдачи цифровых пропус...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 апреля 2020, 03:10
"Украина всех перехитрила. Опять": Блогер о претензиях "Нафтогаза" на "бесплатную" российскую нефть
17 апреля 2020, 22:10
Выдержал лишь три минуты: "Невыразительному" Силуанову дали недвусмысленный намёк
17 апреля 2020, 19:10
Вы склонили головы перед нацистами, как быдло! – телеведущая стыдит учителей Украины
16 апреля 2020, 00:10
"Так издеваться над сверхдержавой!": Появился целый список "бед" США из-за России
21 апреля 2020, 06:10
Разъяреный Аваков размечтался об убийствах без суда и следствия
18 апреля 2020, 08:10
Снова банальный грабёж. Экс-нардеп рассказал, кто в действительности стоит за пожаром в Чернобыле
16 апреля 2020, 23:10
Защититься от коронавируса зубочисткой: Белорусы взяли на вооружение китайский способ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.