Переговоры Путина и Лукашенко завершились на шестом часу

Президенты России и Белоруссии поздно вечером в пятницу, 28 марта, завершили переговоры. Их разговор едва не побил по таймингу февральскую встречу.

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи. Их встреча продлилась более пяти часов. Журналисты сделали предположение, что переговоры по длительности могут побить даже февральскую встречу, где президенты общались более шести часов.

"Тайминг побит не будет. Переговоры завершились. Лукашенко и Путин общались 5 часов 15 минут", - говорится в телеграм-канале "Пул Первого".

Отметим, что в открытой для СМИ встрече политики обсудили недавний инцидент с самолетом компании Ryanair. Кроме того, президент России Владимир Путин особо отметил, что интеграция в Союзном государстве должна идти не спеша, в соответствии с интересами сторон.