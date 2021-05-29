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Переговоры Путина и Лукашенко завершились на шестом часу

29 мая 2021, 00:10  •  45 • Политика
Президенты России и Белоруссии поздно вечером в пятницу, 28 марта, завершили переговоры. Их разговор едва не побил по таймингу февральскую встречу.
Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи. Их встреча продлилась более пяти часов. Журналисты сделали предположение, что переговоры по длительности могут побить даже февральскую встречу, где президенты общались более шести часов.
"Тайминг побит не будет. Переговоры завершились. Лукашенко и Путин общались 5 часов 15 минут", - говорится в телеграм-канале "Пул Первого".
Отметим, что в открытой для СМИ встрече политики обсудили недавний инцидент с самолетом компании Ryanair. Кроме того, президент России Владимир Путин особо отметил, что интеграция в Союзном государстве должна идти не спеша, в соответствии с интересами сторон.

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