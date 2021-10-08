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Переговоры Путина и Лукашенко насторожили Европарламент
08 октября 2021, 01:00 • 53 • Политика
В резолюции, принятой Европарламентом в четверг, говорится о необходимости предусмотреть санкционные меры против России на случай, если Москва продолжит поддерживать Белоруссию.
Депутатов Европарламента обеспокоило союзничество России и Белоруссии. В резолюции ЕП президентов обоих государств предостерегают от намерений к большей интеграции.
В документе говорится, что ЕП "осуждает продолжающиеся переговоры между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным по подготовке дорожных карт с целью большей интеграции между Белоруссией и Россией".
Кроме того, европейские политики рекомендуют предусмотреть возможность введения дополнительных санкционных мер в отношении России за поддержку Минска.
Депутаты считают также необходимым, чтобы институты ЕС периодически отчитывались перед парламентариями о "ситуации с вмешательством Москвы в Белоруссии, в том числе о её методах обретения более глубокого политического, военного и экономического контроля над Белоруссией".
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