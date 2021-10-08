Переговоры Путина и Лукашенко насторожили Европарламент

В резолюции, принятой Европарламентом в четверг, говорится о необходимости предусмотреть санкционные меры против России на случай, если Москва продолжит поддерживать Белоруссию.

Депутатов Европарламента обеспокоило союзничество России и Белоруссии. В резолюции ЕП президентов обоих государств предостерегают от намерений к большей интеграции.

В документе говорится, что ЕП "осуждает продолжающиеся переговоры между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным по подготовке дорожных карт с целью большей интеграции между Белоруссией и Россией".

Кроме того, европейские политики рекомендуют предусмотреть возможность введения дополнительных санкционных мер в отношении России за поддержку Минска.

Депутаты считают также необходимым, чтобы институты ЕС периодически отчитывались перед парламентариями о "ситуации с вмешательством Москвы в Белоруссии, в том числе о её методах обретения более глубокого политического, военного и экономического контроля над Белоруссией".