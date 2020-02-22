Переговоры Путина и Эрдогана: Турция решила придерживаться "украинского" курса?

Отметим, что в ходе переговоров турецкий лидер заявил Владимиру Путину, что главным условием урегулирования в Идлибе является реализация Сочинских соглашений. Такую информацию по итогам переговоров передаёт администрация Эрдогана.

Примечательно, что заявление о Сочинских соглашениях последовали именно от турецкой стороны. Так, к примеру, секретарь сирийского оппозиционного движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди в беседе с РИА Новости накануне говорил о том, что эти соглашения не выполняет именно Анкара.

Поневоле напрашивается аналогия с Киевом и Донбассом, а также с Минскими договорённостями. Получается, что Анкара стала придерживаться "украинского" курса?

Также известно, что турецкий лидер отметил "необходимость" сдерживания в Идлибе сирийской армии и предотвращения гуманитарной катастрофы.

По итогам, как отмечается, и Путин, и Эрдоган подтвердили по телефону приверженность всем ранее достигнутым договорённостям по Сирии.

Ранее, напомним, проблема Идлиба была поднята на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России 21 февраля. Члены Совбеза подробно обсудили ситуацию вокруг сирийской провинции в связи с предстоящими переговорами с турецким лидером.

Состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба, особенно в контексте запланированного на сегодняшний вечер телефонного разговора президентов России и Турции, сказал Песков на пресс-конференции.

"Это война"?

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил намерение провести сегодня, 21 февраля, телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Такое заявление президент Турции сделал в эфире телеканала CNN Turk.

"У нас с [президентом России Владимиром] Путиным будут переговоры по телефону сегодня в 18:00, - сказал Эрдоган. – Эти переговоры сформируют позицию Анкары по сирийскому Идлибу".

По мнению турецкого президента, "происходящие сейчас в Идлибе события можно назвать войной" (цитата по ТАСС). Он также добавил, что его солдаты уничтожили не менее 150 солдат САР.

Примечательно, что ранее сообщалось, что Анкара якобы запросила у США ЗРК Patriot. После ряда сообщений в СМИ в Минобороны республики опровергли это заявление. Однако, как оказалось, США в курсе запроса Турции на размещение ЗРК Patriot вблизи границы с Сирией, но решение пока не принято, сообщили в Пентагоне РИА Новости. Также стало известно, что США активно обсуждают с Турцией, как могут помочь стране в ситуации вокруг Идлиба, об этом сообщал Госдеп США.

"С-400 будут развёрнуты"

Тем временем глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар неожиданно поднял вопрос развёртывания на территории страны систем ПВО С-400. Якобы он отметил, что уже весной эти системы будут поставлены на полное боевое дежурство, что не исключает применения их против Сирии и России.

"С-400, несомненно, будут развёрнуты", - сказал он.

По данным портала Syrian Civil War Map, Турция хочет "защитить" свои войска от российских ВВС и сирийских ВВС.

Тут стоит отметить, что эти данные не являются официальными, о них сообщает портал Syrian Civil War Map, который не является СМИ. Отметим, что официальных комментариев по данному вопросу от Анкары к этой минуте нет.

"Ситуация накаляется"

Экс-дипломат Юрий Шипицин предсказал войну между Россией и Турцией в ближайшие три года, указав на то, что "ситуация накаляется" в Сирии.

Конфликт между Турцией и Россией может перетечь в полноценное военное противостояние в 2023-2025 годах. Такой прогноз озвучил арабист Юрий Шипицин в интервью URA.ru.

Как считает бывший дипломат, такой сценарий возможен в рамках более глобального конфликта между Москвой и НАТО. В состав альянса как раз входит Анкара.

"Единственный вариант, при котором возможен военный конфликт между Турцией и Россией, - это в рамках глобальной войны", - пояснил он.

Эксперт отметил, что в мире накопилось слишком много противоречий, которые как раз и можно решить при помощи масштабной войны, способной снять множество вопросов. Например, обнулить долги Соединённых Штатов.

Сейчас постепенно накаляется ситуация, войска НАТО для учений стягиваются к границам России, а турки опустились до провокаций в Сирии.

Ранее стало известно о том, что Эрдоган провёл переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По итогам диалога было объявлено, что стороны якобы вырабатывают совместное решение по Идлибу.

Непосредственно президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в САР с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном. Москву, Берлин и Париж особенно беспокоит вопрос недопущения негативных гуманитарных последствий для мирного населения региона.

Протурецкие боевики в Ливии. Эрдоган признался

А тем временем: накануне Реджеп Тайип Эрдоган официально признал, что в войне в Ливии вместе с турецкими военными инструкторами участвуют протурецкие сирийские боевики. Заявление прозвучало в пятницу, 21 февраля, на встрече турецкого лидера с журналистами.

"Турция присутствует там (в Ливии) посредством своих инструкторов. Также там есть люди из Сирийской национальной армии", - признался Эрдоган в использовании сирийских боевиков.

Примечательно, что ранее турецкий лидер обвинял Россию в том, что она руководит войной в Ливии и использует ЧВК "Вагнера" для поддержки армии генерала Халифы Хафтара. При этом Эрдоган сослался на фото, которого никто не видел.