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Переговоры Путина и Эрдогана: Что обсуждали главы государств
03 декабря 2021, 19:15 • 171 • Политика
Президенты России и Турции Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Лидеры обсудили ситуацию в Ливии, Сирии, на Украине и в Закавказье.
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры по вопросам внешней политики. Подробности сообщает телевидение Турции со ссылкой на турецкую администрацию.
Заявляется, что в ходе беседы лидеры обсуждали ситуацию в Ливии и Сирии. Кроме того, главы государств обсудили ситуацию на Украине и в Закавказье.
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