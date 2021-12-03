Переговоры Путина и Эрдогана: Что обсуждали главы государств

Президенты России и Турции Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Лидеры обсудили ситуацию в Ливии, Сирии, на Украине и в Закавказье.

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры по вопросам внешней политики. Подробности сообщает телевидение Турции со ссылкой на турецкую администрацию.

Заявляется, что в ходе беседы лидеры обсуждали ситуацию в Ливии и Сирии. Кроме того, главы государств обсудили ситуацию на Украине и в Закавказье.