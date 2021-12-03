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Переговоры Путина и Эрдогана: Что обсуждали главы государств

03 декабря 2021, 19:15  •  171 • Политика
Президенты России и Турции Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Лидеры обсудили ситуацию в Ливии, Сирии, на Украине и в Закавказье.
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры по вопросам внешней политики. Подробности сообщает телевидение Турции со ссылкой на турецкую администрацию.
Заявляется, что в ходе беседы лидеры обсуждали ситуацию в Ливии и Сирии. Кроме того, главы государств обсудили ситуацию на Украине и в Закавказье.

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