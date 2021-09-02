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Переговоры провалились: Талибы* готовятся к военному наступлению в Панджшере

02 сентября 2021, 12:00  •  180 • Политика
СМИ сообщают, что представители радикального движения "Талибан"* готовятся к военной операции в единственной свободной провинции Афганистана Панджшере.
Талибы готовятся начать военную операцию в Панджшере против сил сопротивления. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в "Талибане".
Говорят, что к такому решению боевики пришли после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.
Панджшер является единственной провинцией, которую не захватили участники радикального движения. Она расположена в горах, к северо-западу от Кабула.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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