|
Переговоры Порошенко и Варфоломея: бывший президент укрепляет политические рейтинги за счет духовных союзников
22 июня 2021, 13:40 • 93 • Украина
Продвижение интересов раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) остается одним из направлений политики Киева. Среди главных инициаторов обсуждений остается бывший украинский лидер Петр Порошенко, использующий данную тему в своих политических целях.
На днях пятый президент Украины в рамках своего визита в Стамбул провел переговоры со Вселенским патриархом Варфоломеем. В мероприятии также принял участие представитель Константинопольского патриархата Даниил (Зелинский), который известен как один из кураторов вопроса предоставления автокефалии ПЦУ. В ходе прошедшей беседы Даниил (Зелинский) отметил, что во время своего президентства Петр Порошенко, получив возможность коснуться «духовной жизни украинского народа», сыграл неоценимую роль в создании собственной церкви. Отходя в сторону, на фоне лестного заявления весьма символично напомнить, что год назад (18 июня 2020 г.) на Петра Порошенко возбудили уголовное дело «о получении томоса».
Другой темой переговоров с участием бывшего украинского президента в Стамбуле стал готовящийся визит Вселенского патриарха Варфоломея в Киев по случаю 30-й годовщины независимости Украины (24 августа). Отметим, ранее поездка Варфоломея обсуждалась с администрацией президента Владимира Зеленского, которая сообщала, что Константинопольский патриарх подтвердил приглашение посетить Украину.
Как отмечают эксперты и представители СМИ, в ближайшие месяцы тема созданной на Украине раскольнической ПЦУ будет активно обсуждаться в информационном пространстве и религиозной среде. Сложившаяся за последние годы практика показала, что годовщина Крещения Руси (28 июля) используется сторонниками раскольничества для заявлений в поддержку созданного ими проекта ПЦУ, и, по всей видимости, этот год не будет исключением. Вероятно, также резонансным событием станет готовящийся визит Константинопольского патриарха, который можно рассматривать как значимую политическую акцию в поддержку религиозных процессов на Украине, учитывая, что последний раз Варфоломей приезжал в Киев в 2008 году.
Таким образом, состоявшиеся переговоры с участием Петра Порошенко в Стамбуле говорят о желании бывшего украинского лидера быть в центре информационной повестки вокруг актуальной в ближайшие месяцы темы и заодно укрепить отношения с новой американской администрацией. Как известно, избранный президент США Джо Байден имеет давние связи не только с Порошенко, но и с Варфоломеем, став первым американским вице-президентом, который провел (в 2011 году) переговоры с Константинопольским патриархом. Кроме того, в 2018 году за несколько месяцев до предоставления томоса об автокефалии ПЦУ Джо Байден приезжал в Киев, где поддержал создание раскольнической церкви.
С учетом текущих реалий бывший украинский лидер, который за три года из президентского кресла перешел в оппозицию, продолжает напоминать, что раскольническая церковь закладывалась при нем. Поэтому диалог на данную тему Вашингтону, Константинополю и другим заинтересованным лицам желательно вести с ним, а не с новыми властями, которые, несмотря на свою прозападную направленность, для господина Порошенко являются политическими конкурентами.
Подпишитесь на нас
93
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 июня 2021, 14:00
|
16 июня 2021, 05:30
|
18 июня 2021, 19:50
|
17 июня 2021, 02:35
|
15 июня 2021, 15:40
|
17 июня 2021, 11:45
|
18 июня 2021, 00:35