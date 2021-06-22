Переговоры Порошенко и Варфоломея: бывший президент укрепляет политические рейтинги за счет духовных союзников • 93 • Украина

Продвижение интересов раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) остается одним из направлений политики Киева. Среди главных инициаторов обсуждений остается бывший украинский лидер Петр Порошенко, использующий данную тему в своих политических целях.



На днях пятый президент Украины в рамках своего визита в Стамбул провел переговоры со Вселенским патриархом Варфоломеем. В мероприятии также принял участие представитель Константинопольского патриархата Даниил (Зелинский), который известен как один из кураторов вопроса предоставления автокефалии ПЦУ. В ходе прошедшей беседы Даниил (Зелинский) отметил, что во время своего президентства Петр Порошенко, получив возможность коснуться «духовной жизни украинского народа», сыграл неоценимую роль в создании собственной церкви. Отходя в сторону, на фоне лестного заявления весьма символично напомнить, что год назад (18 июня 2020 г.) на Петра Порошенко возбудили уголовное дело «о получении томоса».



Другой темой переговоров с участием бывшего украинского президента в Стамбуле стал готовящийся визит Вселенского патриарха Варфоломея в Киев по случаю 30-й годовщины независимости Украины (24 августа). Отметим, ранее поездка Варфоломея обсуждалась с администрацией президента Владимира Зеленского, которая сообщала, что Константинопольский патриарх подтвердил приглашение посетить Украину.



Как отмечают эксперты и представители СМИ, в ближайшие месяцы тема созданной на Украине раскольнической ПЦУ будет активно обсуждаться в информационном пространстве и религиозной среде. Сложившаяся за последние годы практика показала, что годовщина Крещения Руси (28 июля) используется сторонниками раскольничества для заявлений в поддержку созданного ими проекта ПЦУ, и, по всей видимости, этот год не будет исключением. Вероятно, также резонансным событием станет готовящийся визит Константинопольского патриарха, который можно рассматривать как значимую политическую акцию в поддержку религиозных процессов на Украине, учитывая, что последний раз Варфоломей приезжал в Киев в 2008 году.



Таким образом, состоявшиеся переговоры с участием Петра Порошенко в Стамбуле говорят о желании бывшего украинского лидера быть в центре информационной повестки вокруг актуальной в ближайшие месяцы темы и заодно укрепить отношения с новой американской администрацией. Как известно, избранный президент США Джо Байден имеет давние связи не только с Порошенко, но и с Варфоломеем, став первым американским вице-президентом, который провел (в 2011 году) переговоры с Константинопольским патриархом. Кроме того, в 2018 году за несколько месяцев до предоставления томоса об автокефалии ПЦУ Джо Байден приезжал в Киев, где поддержал создание раскольнической церкви.



С учетом текущих реалий бывший украинский лидер, который за три года из президентского кресла перешел в оппозицию, продолжает напоминать, что раскольническая церковь закладывалась при нем. Поэтому диалог на данную тему Вашингтону, Константинополю и другим заинтересованным лицам желательно вести с ним, а не с новыми властями, которые, несмотря на свою прозападную направленность, для господина Порошенко являются политическими конкурентами. Продвижение интересов раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) остается одним из направлений политики Киева. Среди главных инициаторов обсуждений остается бывший украинский лидер Петр Порошенко, использующий данную тему в своих политических целях.На днях пятый президент Украины в рамках своего визита в Стамбул провел переговоры со Вселенским патриархом Варфоломеем. В мероприятии также принял участие представитель Константинопольского патриархата Даниил (Зелинский), который известен как один из кураторов вопроса предоставления автокефалии ПЦУ. В ходе прошедшей беседы Даниил (Зелинский) отметил, что во время своего президентства Петр Порошенко, получив возможность коснуться «духовной жизни украинского народа», сыграл неоценимую роль в создании собственной церкви. Отходя в сторону, на фоне лестного заявления весьма символично напомнить, что год назад (18 июня 2020 г.) на Петра Порошенко возбудили уголовное дело «о получении томоса».Другой темой переговоров с участием бывшего украинского президента в Стамбуле стал готовящийся визит Вселенского патриарха Варфоломея в Киев по случаю 30-й годовщины независимости Украины (24 августа). Отметим, ранее поездка Варфоломея обсуждалась с администрацией президента Владимира Зеленского, которая сообщала, что Константинопольский патриарх подтвердил приглашение посетить Украину.Как отмечают эксперты и представители СМИ, в ближайшие месяцы тема созданной на Украине раскольнической ПЦУ будет активно обсуждаться в информационном пространстве и религиозной среде. Сложившаяся за последние годы практика показала, что годовщина Крещения Руси (28 июля) используется сторонниками раскольничества для заявлений в поддержку созданного ими проекта ПЦУ, и, по всей видимости, этот год не будет исключением. Вероятно, также резонансным событием станет готовящийся визит Константинопольского патриарха, который можно рассматривать как значимую политическую акцию в поддержку религиозных процессов на Украине, учитывая, что последний раз Варфоломей приезжал в Киев в 2008 году.Таким образом, состоявшиеся переговоры с участием Петра Порошенко в Стамбуле говорят о желании бывшего украинского лидера быть в центре информационной повестки вокруг актуальной в ближайшие месяцы темы и заодно укрепить отношения с новой американской администрацией. Как известно, избранный президент США Джо Байден имеет давние связи не только с Порошенко, но и с Варфоломеем, став первым американским вице-президентом, который провел (в 2011 году) переговоры с Константинопольским патриархом. Кроме того, в 2018 году за несколько месяцев до предоставления томоса об автокефалии ПЦУ Джо Байден приезжал в Киев, где поддержал создание раскольнической церкви.С учетом текущих реалий бывший украинский лидер, который за три года из президентского кресла перешел в оппозицию, продолжает напоминать, что раскольническая церковь закладывалась при нем. Поэтому диалог на данную тему Вашингтону, Константинополю и другим заинтересованным лицам желательно вести с ним, а не с новыми властями, которые, несмотря на свою прозападную направленность, для господина Порошенко являются политическими конкурентами. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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