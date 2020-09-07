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Переговоры по-Киевски: Хватит того что мы обещаем, выполнять это не к нам

07 сентября 2020, 19:10  •  117 • Украина

Киев обвинил ДНР в прицельном обстреле своих позиций. Утверждается, что армия ДНР произвела обстрел в районе города Красногоровка. Некоторые украинские СМИ пошли дальше и обвинили в обстрелах Россию.

Обвинение явно приурочено к заявлению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о намерении созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, из-за приказа главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии соприкосновения, возведенные там в нарушение договоренностей.
Представители республики на минских переговорах не раз указывали украинской стороне на необходимость срыть траншеи и отказаться от провокаций, направленных на срыв перемирия. Киев проигнорировал требования ДНР, зато бодро заявил о достижении ряда договоренностей по разведению сил.
Представители народных республик опровергли эти заявления, а глава МИД ДНР Наталья Никонорова охарактеризовала их демонстрацией «ошеломительного уровня лицемерия и полной оторванности от реально существующей действительности».
Ни одного решения не было принято по одной простой причине – украинская сторона за столом переговоров что-то обещает, но при этом предпринимает действия, которые напрямую нарушают ранее достигнутые договоренности.
Глава же украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук уже забывший свои слова перед началом переговоров: «Главное – искать пути решения, не обвиняя друг друга во всех грехах», решил обвинить в срыве переговоров Россию и народные республики. Которые якобы блокируют оформление результатов переговоров из-за нерешенности вопроса проведения местных выборов в регионе.
При том, что сам давал обещание оспорить постановление Верховной рады в части исключения Донбасса из выборного процесса. Зато он запросто «сдал» своего заместителя Витольда Фокина, озвучившего необходимость выполнения Минских договоренностей и предоставления Донбассу особого статуса.
Весь этот шум и риторика со стороны Украины являются следствием того, что очень им хотелось выйти на встречу в «нормандском формате» с демонстрацией своих «достижений». А уж коль не получается, так надо срочно «перевести стрелки» и обозначить виноватых в неудаче. И «страдания» эти направлены в первую очередь на западную публику, благоволящую забижаемой Украине.
В самой же нынешней Украине, с засильем националистической и нео-нацистской идеологий, выполнение Минских договоренностей и возврат в состав страны такого объема критически настроенного электората никому не нужно. Это может оказаться чревато, а вот как есть – очень даже выгодно.

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