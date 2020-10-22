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Переговоры по Карабаху как сигнал Москве: чего добивается Ереван

22 октября 2020, 18:10  •  102 • Политика
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Участники встречи в США преследуют разные цели
Урегулирование в Нагорном Карабахе обсудят в пятницу, 23 октября, госсекретарь США Майк Помпео и министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян. Вашингтон выступает в роли независимого посредника, входящего в Минскую группу ОБСЕ. Однако эксперты подозревают, что у каждого участника встречи в Вашингтоне будет собственная цель.
Стремление команды Дональда Трампа очевидно – им нужно максимально позитивно проявить себя перед президентскими выборами. Конфликт в Карабахе тем удобнее, что в США имеется значительное армянское лобби, с помощью которого можно получить дополнительные политические очки.
Более того, в Конгрессе США еще в 1990 г.г. была создана двухпартийная группа конгрессменов по армянским вопросам - Армянский кокус. В Демократической и Республиканской партиях также имеется по собственному Армянскому совету.
Эти структуры успешно продвигают инициативы в поддержку Еревана и против Баку. Например, в 1992 г. через Конгресс была проведена поправка к Акту в поддержку свободы, запрещавшая любую помощь американской стороны Азербайджану, но не Армении.
Подобные "двойные стандарты" позволяют Еревану называть Вашингтон своим союзником. При этом реальные союзнические отношения Армении с Россией не мешали и не мешают армянской диаспоре в США придерживаться откровенно антироссийской позиции. Даже сейчас там критикуют Москву за нейтралитет, считая это не взвешенной позицией посредника по урегулированию, а фактической поддержкой Баку.
На этом фоне Ереван может разыграть свои карты, используя переговоры в Вашингтоне для давления на Москву. Напомним, 9 октября главы МИД РФ, Азербайджана и Армении после почти 11 часов переговоров в Москве согласовали гуманитарное перемирие в Карабахе. Но уже 10 октября оно было нарушено: при обстреле азербайджанского города Гянджа погибли, по сообщениям Баку, 5 мирных жителей.
Даже если не обсуждать сейчас сам приказ армянских властей обстреливать город в глубине Азербайджана, эта ситуация показывает, как на самом деле Ереван ценит мирные усилия Москвы. Ему нужна не ее миротворческая деятельность, а военное участие в конфликте, естественно, на стороне Армении как члена ОДКБ.
Собственно, и переговоры в Вашингтоне Ереван может использовать для интернационализации карабахского конфликта. Накануне Пашинян выступил с призывом к нации "стоять до последнего". Однако посол Армении в США Варужан Нерсесян еще до переговоров в Вашингтоне приветствовал "миротворческие усилия" Белого дома, которые выражались в упреках в адрес Турции за поддержку Азербайджана.
В этой ситуации вполне возможен такой сценарий: Помпео выдвинет какую-либо мирную инициативу, а Ереван ее поддержит и какое-то время будет соблюдать. С одной стороны, это покажет миру влиятельность Трампа, с другой, продемонстрирует России, чье покровительство может принять Армения, если не получит желаемого от Кремля.
К слову, Пашинян еще раньше заявлял, что лучшим посредником считает не Россию, а Францию. Более того, прозападный курс Армении ярко проявился, когда президент республики Армен Саркисян отправился в Брюссель на переговоры с генсеком НАТО Йенсома Столтенбергом, главой Евросовета Шарлем Мишелем и другими высокопоставленными лицами. Политических результатов для ситуации в Карабахе эти встречи иметь не могут, но они дают возможность Еревану публично подчеркнуть, сколько у него союзников в мире.
Нужно это не столько для внутренней пропаганды, сколько для давления на Москву. Дескать, смотрите, какие соблазны у Армении выйти из-под российского крыла в случае непредоставления Еревану военной и материальной помощи.
Однако такие намеки только подтверждают неустойчивый характер армянской "дружбы". Пока Ереван мечется от РФ к Западу в поисках конкретной выгоды, Баку заявляет о готовности обсуждать введение в Карабах международных миротворцев. По крайней мере, это попытка решить конфликт делом, а не раздувать его призывами браться за оружие.

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