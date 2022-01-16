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Переговоры по гарантиям безопасности для России содержали "ядерный намёк" - NYT
16 января 2022, 22:05 • 83 • В мире
Журналисты издания The New York Times утверждают, будто на переговорах по гарантиям безопасности представители России "намекали" на перемещение ядерных ракет ближе к США.
В издании The New York Times сообщили, будто русские на переговорах по гарантиям безопасности намекали на перемещение ядерных ракет. В публикации издания говорится, что такие "намёки" звучали с целью якобы вынудить американцев принять требования Москвы.
Впрочем, информация построена на домыслах: подтверждений, деталей, о каких именно намёках идёт речь, нет.
NYT, впрочем, признаёт, что напрямую о таких планах представители России не заявляли. Однако, утверждают иностранные журналисты, речь идёт о территориях, расположенных "ближе к берегам США". Именно туда могут быть перемещены стратегические вооружения.
Указывается, что переброска позволила бы сократить время подлёта к цели до пяти минут.
Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI заявил, что Россия может провести мероприятия по линии ВМФ, если Вашингтон будет провоцировать Москву и продолжать оказывать на неё военное давление. Отвечая на вопрос, рассматривается ли вообще вероятность развёртывания русской военной инфраструктуры, например, в Венесуэле или на Кубе, он сказал: "Я не хочу ничего подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду".
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