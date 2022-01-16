Переговоры по гарантиям безопасности для России содержали "ядерный намёк" - NYT

Журналисты издания The New York Times утверждают, будто на переговорах по гарантиям безопасности представители России "намекали" на перемещение ядерных ракет ближе к США.

В издании The New York Times сообщили, будто русские на переговорах по гарантиям безопасности намекали на перемещение ядерных ракет. В публикации издания говорится, что такие "намёки" звучали с целью якобы вынудить американцев принять требования Москвы.

Впрочем, информация построена на домыслах: подтверждений, деталей, о каких именно намёках идёт речь, нет.

NYT, впрочем, признаёт, что напрямую о таких планах представители России не заявляли. Однако, утверждают иностранные журналисты, речь идёт о территориях, расположенных "ближе к берегам США". Именно туда могут быть перемещены стратегические вооружения.

Указывается, что переброска позволила бы сократить время подлёта к цели до пяти минут.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI заявил, что Россия может провести мероприятия по линии ВМФ, если Вашингтон будет провоцировать Москву и продолжать оказывать на неё военное давление. Отвечая на вопрос, рассматривается ли вообще вероятность развёртывания русской военной инфраструктуры, например, в Венесуэле или на Кубе, он сказал: "Я не хочу ничего подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду".