Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"

Глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о результатах прошедшего внеочередного заседания подгруппы. По его словам, итоги переговоров удивили даже посла ОБСЕ. Тот назвал случившееся историческим событием.

Леонид Кравчук, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по Донбассу, поделился результатами состоявшегося на днях заседания трёхсторонней контактной группы. Он отметил, что принятие дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины станет важным шагом на пути к миру.

По его словам, на встрече 20 апреля были рассмотрены предложения Киева, республик Донбасса и России. В итоге за основу рабочего был взят украинский документ.

Кравчук отметил, что результаты встречи удивили даже посла ОБСЕ. Руководитель ТКГ назвал это событие историческим.

В эфире телеканала "Дом" представитель Украины добавил, что работа по документу пока продолжается. Вновь обсуждение по этому документу с учётом предложений пройдёт 27 апреля.

"Если они придут к какому-то положительному заключению, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ", - пояснил Кравчук.