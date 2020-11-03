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Переговоры по делу MH17: Русская версия пробила сопротивление Запада
03 ноября 2020, 17:05 • 161 • Политика
Нидерланды запросили информацию о крушении малайзийского боинга MH17 у "Алмаз-Антея". Судя по всему, к русской версии решили прислушаться в западных странах. Россия добивается возможности высказаться по этому делу с самого начала расследования.
Суд по делу о крушении боинга MH17 запросил информацию у "Алмаз-Антея". Пока ожидается ответ на официальные запросы. Слушания по делу возобновились с 3 ноября в Нидерландах. Судя по всему, на Западе всё-таки решили выслушать русскую версию событий.
"Что касается экспертов "Алмаз-Антея", следственный судья направил ряд запросов России. Россия в ответ запросила перевести отчёты. Это было сделано, и мы направили их российской стороне. Сейчас мы ожидаем ответа", - цитирует РИА Новости.
Ранее журналист обратил внимание на провал Запада с официальной версией о крушении боинга рейса MH17. Он привёл данные спецслужб Нидерландов, которые существенно расходятся с версией официального следствия о крушении самолёта. Эрик ван де Бик заявил, что это провал западных стран.
"MIVD обнаружила в районе падения самолёта 12 комплексов "Бук". Девять из них были украинскими и лишь три российскими. Ближайшая к месту событий установка находилась в 98 км и принадлежала Украине. Самый близкий действующий российский военный объект находился в 106 км на территории РФ в районе российско-украинской границы. В MIVD пришли к выводу, что ни одна из этих установок не могла поразить MH17", - цитировала "ПолитРоссия".
Журналист задался вопросом, как возможны такие серьёзные разногласия между официальной версией следствия и данными спецслужб.
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