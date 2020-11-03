Суд по делу о крушении боинга MH17 запросил информацию у "Алмаз-Антея". Пока ожидается ответ на официальные запросы. Слушания по делу возобновились с 3 ноября в Нидерландах. Судя по всему, на Западе всё-таки решили выслушать русскую версию событий.

"Что касается экспертов "Алмаз-Антея", следственный судья направил ряд запросов России. Россия в ответ запросила перевести отчёты. Это было сделано, и мы направили их российской стороне. Сейчас мы ожидаем ответа", - цитирует РИА Новости.

Ранее журналист обратил внимание на провал Запада с официальной версией о крушении боинга рейса MH17. Он привёл данные спецслужб Нидерландов, которые существенно расходятся с версией официального следствия о крушении самолёта. Эрик ван де Бик заявил, что это провал западных стран.

"MIVD обнаружила в районе падения самолёта 12 комплексов "Бук". Девять из них были украинскими и лишь три российскими. Ближайшая к месту событий установка находилась в 98 км и принадлежала Украине. Самый близкий действующий российский военный объект находился в 106 км на территории РФ в районе российско-украинской границы. В MIVD пришли к выводу, что ни одна из этих установок не могла поразить MH17", - цитировала "ПолитРоссия".

Журналист задался вопросом, как возможны такие серьёзные разногласия между официальной версией следствия и данными спецслужб.