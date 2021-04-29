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Переговоры на границе между Киргизией и Таджикистаном привели к миру
29 апреля 2021, 20:40 • 69 • В мире
Стороны договорились о прекращении огня на приграничной территории.
На границе Киргизии с Таджикистаном с вечера 29 апреля объявлен режим перемирия. К такому результату пришли стороны на переговорах.
В МИД Киргизии сообщили, что о ситуации на границе шли переговоры между министрами обеих стран. Представители условились полностью прекратить боевые действия на границе с 20:00 часов (17:00 мск). Кроме того, военные силы будут отведены на места прежней дислокации.
В четверг на приграничной территории произошло обострение. По последним данным, известно о нескольких жертвах вооружённого противостояния Киргизии и Таджикистана.
СМИ сообщают, что мэр Исфары Баховаддин Баходурзода получил огнестрельное ранение в плечо на линии огня у границы с Киргизией. Его состояние сейчас оценивается как стабильное. По словам мэра, в столкновениях убиты трое таджикистанцев и 31 получил ранения. С киргизской стороны сообщалось, что пострадали 16 человек и один погиб.
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