Переговоры на границе между Киргизией и Таджикистаном привели к миру

Стороны договорились о прекращении огня на приграничной территории.

На границе Киргизии с Таджикистаном с вечера 29 апреля объявлен режим перемирия. К такому результату пришли стороны на переговорах.

В МИД Киргизии сообщили, что о ситуации на границе шли переговоры между министрами обеих стран. Представители условились полностью прекратить боевые действия на границе с 20:00 часов (17:00 мск). Кроме того, военные силы будут отведены на места прежней дислокации.

В четверг на приграничной территории произошло обострение. По последним данным, известно о нескольких жертвах вооружённого противостояния Киргизии и Таджикистана.

СМИ сообщают, что мэр Исфары Баховаддин Баходурзода получил огнестрельное ранение в плечо на линии огня у границы с Киргизией. Его состояние сейчас оценивается как стабильное. По словам мэра, в столкновениях убиты трое таджикистанцев и 31 получил ранения. С киргизской стороны сообщалось, что пострадали 16 человек и один погиб.